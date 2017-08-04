Первоклассные траты: сколько стоит собрать в школу ученика начальных классов в Барнауле

Перед началом нового учебного года в магазинах Барнаула начались школьные ярмарки и распродажи. Altapress.ru подсчитал, сколько стоит собрать в школу первоклассника.
Школьная форма
Расходы на одежду составляют минимум половину общих затрат на подготовку первоклассника к учебному году. В большинстве школ Барнаула введен единый стиль одежды. В число обязательных элементов чаще всего входит жилет с эмблемой школы.
Родители могут сэкономить, покупая одежду на школьных ярмарках или оптом для всего класса. Некоторые магазины перед началом учебного года снижают цены и дарят подарки первоклассникам. Altapress.ru выяснил минимальную стоимость комплекта школьной формы, сравнив цены в торговых сетях "ORBI", "Алтайский оптово-розничный центр школьной и офисной одежды","Button Blue", "Панда", "Школьная мода","Алтайский трикотаж", "Золотая рыбка".
Комплект для девочки:
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платье — от 480 руб.
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блуза — от 300 руб.
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юбка — от 240 руб.
-
жилет — от 480 руб.
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жакет — от 600 руб.
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брюки — от 480 руб.
Итого: 2580 руб.
Комплект для мальчика:
-
пиджак/кардиган — от 600 руб.
-
брюки — от 480 руб.
-
рубашка — от 480 руб.
-
жилет — от 300 руб.
Итого: 1860 руб.
Маргарита Кропоткина,
директор швейной фабрики "Авангард":
Сегодня сложно бороться с рынком подпольной продукции. Многие магазины заполнены нелегальными товарами.
Во время покупки школьной формы нужно обращать внимание на качество петель и стойкость цвета. Как правило, на нелегальном производстве нет хороших швейных машин и у таких товаров неправильные швы. Кроме того, важно, чтобы форма была изготовлена из натуральных материалов.
Анна, продавец в магазине школьной одежды, рассказала, что за покупками родители всегда должны приходить вместе с детьми.
Анна,
продавец в магазине школьной одежды:
Иногда, чтобы подобрать костюм для ребенка, нужно примерить десяток вещей. Кроме того, детям угодить трудно, а без их участия это сделать невозможно.
Обувь
Первокласснику нужно как минимум три пары: уличная, сменная и спортивная.
-
туфли — от 600 руб.
-
сменная обувь — от 250 руб.
-
спортивная обувь (кеды, кроссовки) — от 350 руб.
Спортивная форма
Она понадобится, если у ребенка нет ограничений по здоровью. Можно купить спортивный костюм, а можно трико, футболку и спортивную кофту. Если зимой предусмотрены занятия на лыжах, то не обойтись без теплых штанов. В некоторых школах на физкультуру можно ходить в шортах.
-
футболка — от 150 руб.
-
спортивный костюм — от 1000 руб.
-
трико или шорты — от 170 руб.
Ранец
Цены на рюкзаки начинаются от 1200 рублей. Однако здесь не стоит экономить, ведь с ранцем ребенок будить ходить в школу каждый день. Лучший вариант - ортопедический рюкзак. В среднем цены начинаются от 3 тыс. рублей.
У ортопедического рюкзака анатомическая спинка и жесткий каркас. Это позволяет избежать искривления позвоночника и способствуют формированию правильной осанки. Выбирая рюкзак, важно обратить внимание на то, чтобы его ширина была равна ширине плеч ребенка. Кроме того, длина лямок должна регулироваться, а на ранце должны присутствовать светоотражающие элементы.
Учебники и рабочие тетради
Официально во всех школах города учебники выдают бесплатно. Однако на практике часто их не хватает на всех школьников. Немало стоят и рабочие тетради: их средняя цена 200 руб. Чаще всего они требуются для нескольких предметов, поэтому общая сумма может превышать 1000 руб. Хороший способ сэкономить — закупать рабочие тетради на несколько классов по оптовым ценам.
Канцелярия
Кроме стандартного набора ручек и карандашей первоклассникам будет нужна гуашь, краски, цветная бумага и другие мелочи для занятий декоративно-прикладным искусством. Готовые наборы для первоклассников с минимумом канцелярии стоят от 450 рублей.
-
дневник — от 15 руб.
-
тетради — от 3 руб.
-
акварель и гуашь — от 40 руб.
-
кисточки — от 14 руб.
-
набор фломастеров — от 30 руб.
-
цветная бумага и цветной картон — от 20 руб.
-
ножницы для детского творчества — от 35 руб.
-
клей-карандаш — от 40 руб.
-
альбом для рисования — от 20 руб.
-
папка для тетрадей — от 30 руб.
-
ручки — от 10 руб.
-
пластилин — от 50 руб.
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