Первоклассные траты: сколько стоит собрать в школу ученика начальных классов в Барнауле

Школьная форма

Расходы на одежду составляют минимум половину общих затрат на подготовку первоклассника к учебному году. В большинстве школ Барнаула введен единый стиль одежды. В число обязательных элементов чаще всего входит жилет с эмблемой школы.

Родители могут сэкономить, покупая одежду на школьных ярмарках или оптом для всего класса. Некоторые магазины перед началом учебного года снижают цены и дарят подарки первоклассникам. Altapress.ru выяснил минимальную стоимость комплекта школьной формы, сравнив цены в торговых сетях "ORBI", "Алтайский оптово-розничный центр школьной и офисной одежды","Button Blue", "Панда", "Школьная мода","Алтайский трикотаж", "Золотая рыбка".

Комплект для девочки:

платье — от 480 руб.

блуза — от 300 руб.

юбка — от 240 руб.

жилет — от 480 руб.

жакет — от 600 руб.

брюки — от 480 руб.

Итого: 2580 руб.

Комплект для мальчика:

пиджак/кардиган — от 600 руб.

брюки — от 480 руб.

рубашка — от 480 руб.

жилет — от 300 руб.

Итого: 1860 руб.

Маргарита Кропоткина,

директор швейной фабрики "Авангард":

Сегодня сложно бороться с рынком подпольной продукции. Многие магазины заполнены нелегальными товарами. Во время покупки школьной формы нужно обращать внимание на качество петель и стойкость цвета. Как правило, на нелегальном производстве нет хороших швейных машин и у таких товаров неправильные швы. Кроме того, важно, чтобы форма была изготовлена из натуральных материалов.

Анна, продавец в магазине школьной одежды, рассказала, что за покупками родители всегда должны приходить вместе с детьми.

Анна,

продавец в магазине школьной одежды:

Иногда, чтобы подобрать костюм для ребенка, нужно примерить десяток вещей. Кроме того, детям угодить трудно, а без их участия это сделать невозможно.

Обувь

Первокласснику нужно как минимум три пары: уличная, сменная и спортивная.

туфли — от 600 руб.

сменная обувь — от 250 руб.

спортивная обувь (кеды, кроссовки) — от 350 руб.

Спортивная форма

Она понадобится, если у ребенка нет ограничений по здоровью. Можно купить спортивный костюм, а можно трико, футболку и спортивную кофту. Если зимой предусмотрены занятия на лыжах, то не обойтись без теплых штанов. В некоторых школах на физкультуру можно ходить в шортах.

футболка — от 150 руб.

спортивный костюм — от 1000 руб.

трико или шорты — от 170 руб.

Ранец

Цены на рюкзаки начинаются от 1200 рублей. Однако здесь не стоит экономить, ведь с ранцем ребенок будить ходить в школу каждый день. Лучший вариант - ортопедический рюкзак. В среднем цены начинаются от 3 тыс. рублей.

У ортопедического рюкзака анатомическая спинка и жесткий каркас. Это позволяет избежать искривления позвоночника и способствуют формированию правильной осанки. Выбирая рюкзак, важно обратить внимание на то, чтобы его ширина была равна ширине плеч ребенка. Кроме того, длина лямок должна регулироваться, а на ранце должны присутствовать светоотражающие элементы.

Учебники и рабочие тетради

Официально во всех школах города учебники выдают бесплатно. Однако на практике часто их не хватает на всех школьников. Немало стоят и рабочие тетради: их средняя цена 200 руб. Чаще всего они требуются для нескольких предметов, поэтому общая сумма может превышать 1000 руб. Хороший способ сэкономить — закупать рабочие тетради на несколько классов по оптовым ценам.

Канцелярия

Кроме стандартного набора ручек и карандашей первоклассникам будет нужна гуашь, краски, цветная бумага и другие мелочи для занятий декоративно-прикладным искусством. Готовые наборы для первоклассников с минимумом канцелярии стоят от 450 рублей.