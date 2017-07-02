9 советов как выучить иностранный язык самостоятельно

1. Поставьте цель

Для тех, кто учит язык самостоятельно, мотивация просто необходима. Подумайте, зачем вам нужны познания в языке и где вы хотите их использовать. Может так вы начнете путешествовать или найдете новую работу.

2. Составьте график

Чтобы не терять темп и регулярность, составьте собственный график занятий, в котором распишите, в какие дни вам удобнее посвятить себя языку.

3. Пользуйтесь нужными ресурсами

Не стоит скачивать весь ассортимент приложений, скупать все пособия и книги. Если вы начинаете с нуля, посоветуйтесь с опытными людьми, которые подскажут, с чего лучше начать. Комбинируйте ресурсы: найдите видеоуроки, где можно услышать правильное произношение, пособия с хорошей грамматикой, читайте адаптированные книги, чтобы повышать словарный запас. Все это в итоге даст хороший результат.

Полезные ресурсы, которые могут вам пригодиться: engvid.com - портал с видеоуроками различного направления(грамматика, произношение, история), Duolingo - мобильное приложение для изучения языка в игровой форме, BBC Languages - подходящая площадка для изучающих язык с нуля, доступны 40 языков, MosaLingua - аудио-приложение. Вы повторяете и переводите за диктором слова, которые приложение проверяет.

4. Занимайтесь регулярно

Если не получается посвятить занятию много времени, то пропускать его все же не стоит. Выделите 10-15 минут, чтобы повторить слова, прочитать небольшой текст или выполнить упражнение. Это поможет не растерять накопленные знания.

5. Совмещайте приятное с полезным

Чтобы учить иностранный язык стало в разы интереснее, смотрите любимые фильмы в оригинале, слушайте музыку, читайте статьи и новости. Можно даже сменить язык в социальных сетях и в телефоне, чтобы запомнить слова и привыкнуть к дизайну.

Сайты, на которых можно смотреть фильмы в оригинале: hamatata.com - полностью бесплатно, vasabi.tv - бесплатно, ororo.tv - определенное количество бесплатного времени в день.

6. Говорите!

Если вы воспринимаете речь на слух, можете прочитать статью практически без помощи переводчика - это лишь полдела! Пробуйте разговаривать на изучаемом языке. Сейчас с легкостью можно найти собеседника в интернете. Самые популярные программы и сайты для общения с иностранцами: Skype, Italki.com, lingoglobe.com,busuu.com.

И здесь больше преимуществ, чем кажется на первый взгляд. Мало того, что вы оттачиваете свои разговорные навыки, вы можете познакомиться с интересными людьми из разных уголков мира и поддерживать связь в дальнейшем.

7. Отслеживайте свои достижения

С помощью онлайн тестов можно узнать свой уровень знаний и словарный запас. Таким образом, станет понятно, что стоит подучить, и какие ошибки вы совершаете.

8. Пополняйте словарь

Словарный запас - основная часть любого языка, поэтому его стоит постоянно пополнять. К примеру, 500 слов английского языка составляют 50% всей бытовой и письменной речи англичанина. Зная этот объем, можно говорить бегло, но не так красочно, как хотелось бы. Поэтому, формируйте словарный запас, начиная с простых слов общей тематики, постепенно усложняя и добавляя слова, которые реже используются в речи. Можно вести собственный словарик или создавать карточки по темам, так их проще учить и повторять.

9. Не бойтесь совершать ошибки

У многих есть языковой барьер, страх заговорить с носителем языка. Но как показывает практика, понимающие люди стараются помочь новчикам и говорят медленней и внятней. Даже если вы совершаете ошибки и долго формулируете свою мысль, не бойтесь.