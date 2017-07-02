9 советов как выучить иностранный язык самостоятельно

Как можно быстро, эффективно и дешево выучить иностранный язык? Если курсы не по карману, значит надо браться за обучение самостоятельно. Эта подборка советов может помочь при изучении языка.
1. Поставьте цель
Для тех, кто учит язык самостоятельно, мотивация просто необходима. Подумайте, зачем вам нужны познания в языке и где вы хотите их использовать. Может так вы начнете путешествовать или найдете новую работу.
2. Составьте график
Чтобы не терять темп и регулярность, составьте собственный график занятий, в котором распишите, в какие дни вам удобнее посвятить себя языку.
3. Пользуйтесь нужными ресурсами
Не стоит скачивать весь ассортимент приложений, скупать все пособия и книги. Если вы начинаете с нуля, посоветуйтесь с опытными людьми, которые подскажут, с чего лучше начать. Комбинируйте ресурсы: найдите видеоуроки, где можно услышать правильное произношение, пособия с хорошей грамматикой, читайте адаптированные книги, чтобы повышать словарный запас. Все это в итоге даст хороший результат.
Полезные ресурсы, которые могут вам пригодиться: engvid.com - портал с видеоуроками различного направления(грамматика, произношение, история), Duolingo - мобильное приложение для изучения языка в игровой форме, BBC Languages - подходящая площадка для изучающих язык с нуля, доступны 40 языков, MosaLingua - аудио-приложение. Вы повторяете и переводите за диктором слова, которые приложение проверяет.
4. Занимайтесь регулярно
Если не получается посвятить занятию много времени, то пропускать его все же не стоит. Выделите 10-15 минут, чтобы повторить слова, прочитать небольшой текст или выполнить упражнение. Это поможет не растерять накопленные знания.
5. Совмещайте приятное с полезным
Чтобы учить иностранный язык стало в разы интереснее, смотрите любимые фильмы в оригинале, слушайте музыку, читайте статьи и новости. Можно даже сменить язык в социальных сетях и в телефоне, чтобы запомнить слова и привыкнуть к дизайну.
Сайты, на которых можно смотреть фильмы в оригинале: hamatata.com - полностью бесплатно, vasabi.tv - бесплатно, ororo.tv - определенное количество бесплатного времени в день.
6. Говорите!
Если вы воспринимаете речь на слух, можете прочитать статью практически без помощи переводчика - это лишь полдела! Пробуйте разговаривать на изучаемом языке. Сейчас с легкостью можно найти собеседника в интернете. Самые популярные программы и сайты для общения с иностранцами: Skype, Italki.com, lingoglobe.com,busuu.com.
И здесь больше преимуществ, чем кажется на первый взгляд. Мало того, что вы оттачиваете свои разговорные навыки, вы можете познакомиться с интересными людьми из разных уголков мира и поддерживать связь в дальнейшем.
7. Отслеживайте свои достижения
С помощью онлайн тестов можно узнать свой уровень знаний и словарный запас. Таким образом, станет понятно, что стоит подучить, и какие ошибки вы совершаете.
8. Пополняйте словарь
Словарный запас - основная часть любого языка, поэтому его стоит постоянно пополнять. К примеру, 500 слов английского языка составляют 50% всей бытовой и письменной речи англичанина. Зная этот объем, можно говорить бегло, но не так красочно, как хотелось бы. Поэтому, формируйте словарный запас, начиная с простых слов общей тематики, постепенно усложняя и добавляя слова, которые реже используются в речи. Можно вести собственный словарик или создавать карточки по темам, так их проще учить и повторять.
9. Не бойтесь совершать ошибки
У многих есть языковой барьер, страх заговорить с носителем языка. Но как показывает практика, понимающие люди стараются помочь новчикам и говорят медленней и внятней. Даже если вы совершаете ошибки и долго формулируете свою мысль, не бойтесь.
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