СПЧ решил отрегулировать ношение хиджабов в российских школах

Совет при президенте по правам человека и развитию гражданского общества взялся урегулировать проблему ношения в школах хиджабов и другой религиозной одежды. Члены СПЧ намерены подготовить лингвистическое определение, что такое "светское образование", принципы которого сдерживают проникновение религии в учебные заведения, пишут "Известия".
По действующему закону "Об образовании" правила внешнего вида учеников устанавливают школы. В то же время оговаривается, что одежда должна соответствовать типовым требованиям, утвержденными уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ. В то же время Верховный суд подтвердил запреты, принятые на ношение хиджабов в Ставрополье и в Мордовии. При этом в Мордовии запрещена была не только религиозная атрибутика, но также пирсинг, окрашенные волосы, короткие юбки, декольте и джинсы.
"Как минимум надо договориться о ценностях и выработать общие подходы. А дальше посмотрим, готовы ли мы к законодательному решению этой проблемы. Вопрос в том, насколько открыто школьники могут демонстрировать свое вероисповедание не будет ли это нарушать светский характер государства и право на образование, — рассказал "Известиям" член СПЧ Евгений Бобров.
Другой член СПЧ Александр Брод считает, что для некоторых регионов следовало бы сделать исключение, например, для территорий с преимущественно мусульманским населением, где традиционная вера — это неотъемлемая часть воспитания.
В Госдуме считают, что ситуация нуждается в регулировании, и предложение СПЧ своевременно. Первый замглава комитета по делам национальностей Михаил Старшинов придерживается мнения, что новый отдельный закон не потребуется.
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