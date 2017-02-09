СПЧ решил отрегулировать ношение хиджабов в российских школах

По действующему закону "Об образовании" правила внешнего вида учеников устанавливают школы. В то же время оговаривается, что одежда должна соответствовать типовым требованиям, утвержденными уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ. В то же время Верховный суд подтвердил запреты, принятые на ношение хиджабов в Ставрополье и в Мордовии. При этом в Мордовии запрещена была не только религиозная атрибутика, но также пирсинг, окрашенные волосы, короткие юбки, декольте и джинсы.

"Как минимум надо договориться о ценностях и выработать общие подходы. А дальше посмотрим, готовы ли мы к законодательному решению этой проблемы. Вопрос в том, насколько открыто школьники могут демонстрировать свое вероисповедание не будет ли это нарушать светский характер государства и право на образование, — рассказал "Известиям" член СПЧ Евгений Бобров.

Другой член СПЧ Александр Брод считает, что для некоторых регионов следовало бы сделать исключение, например, для территорий с преимущественно мусульманским населением, где традиционная вера — это неотъемлемая часть воспитания.

В Госдуме считают, что ситуация нуждается в регулировании, и предложение СПЧ своевременно. Первый замглава комитета по делам национальностей Михаил Старшинов придерживается мнения, что новый отдельный закон не потребуется.