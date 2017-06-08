Студенческую зачетку хотят заменить картой "Мир"

К национальной платежной карте "Мир" с 2018 года собираются привязать студенческую зачетку. По мнению разработчиков, это даст возможность идентифицировать студентов по карте и хранить все данные об их оценках в электронном виде, пишут "Известия".
Преподаватели будут не только ставить, но и изменять оценки через платежную систему карты "Мир", а студенты смогут с помощью мобильного доступа получать информацию о своей успеваемости.
Сейчас в некоторых вузах страны карта "Мир" уже используется в качестве пропуска.
Алексей Охорзин,
начальник управления развития продуктов "Бинбанка":
Предоставив студентам не только платежный продукт, но и целый набор нефинансовых сервисов — транспорт, медицина, студенческий билет, пропуск в вуз, зачетная книжка и прочее — мы сможем вовлечь их в активное использование карт отечественной платежной системы.
По мнению экспертов, эти нововведения по расширению функций "Мира" будут стоить от 5 до 10 миллионов рублей.
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