Студенческую зачетку хотят заменить картой "Мир"

Преподаватели будут не только ставить, но и изменять оценки через платежную систему карты "Мир", а студенты смогут с помощью мобильного доступа получать информацию о своей успеваемости.

Сейчас в некоторых вузах страны карта "Мир" уже используется в качестве пропуска.

Алексей Охорзин,

начальник управления развития продуктов "Бинбанка":

Предоставив студентам не только платежный продукт, но и целый набор нефинансовых сервисов — транспорт, медицина, студенческий билет, пропуск в вуз, зачетная книжка и прочее — мы сможем вовлечь их в активное использование карт отечественной платежной системы.

По мнению экспертов, эти нововведения по расширению функций "Мира" будут стоить от 5 до 10 миллионов рублей.