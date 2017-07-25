Суд увеличил долг ААЭП перед студентами на миллион рублей

Сумма по рассмотренным и удовлетворенным исковым заявлениям студентов Алтайской академии экономики и права за два месяца увеличилась более, чем на 1 млн рублей. Об этом сообщает Политсиб.ру со ссылкой на региональную прокуратуру.
По данным издания, суд уже рассмотрел и удовлетворил 270 исков на 13,7 млн рублей. Однако количество исполненных судебных решений не изменилось с мая, поскольку из-за процедуры наблюдения, вуз не может выплачивать долги студентам.
Напомним, в сентябре 2016 года Рособрнадзор приостановил действие лицензии ААЭП. Тогда перед 396 бывшими студентами академии образовалась задолженность более 20 млн рублей по возврату ранее внесенной платы за учебный 2016-2017 год. В начале апреля 2017 года Рособрнадзор аннулировал лицензию ААЭП.
Прокурорская проверка показала, что в преддверии банкротства академия распродала имущество на сумму более 67 млн рублей. И из-за этого теперь не может рассчитаться со студентами и кредиторами.
В начале июля против руководства вуза возбудили уголовное дело о преднамеренном банкротстве.
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