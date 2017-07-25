Суд увеличил долг ААЭП перед студентами на миллион рублей

По данным издания, суд уже рассмотрел и удовлетворил 270 исков на 13,7 млн рублей. Однако количество исполненных судебных решений не изменилось с мая, поскольку из-за процедуры наблюдения, вуз не может выплачивать долги студентам.

Напомним, в сентябре 2016 года Рособрнадзор приостановил действие лицензии ААЭП. Тогда перед 396 бывшими студентами академии образовалась задолженность более 20 млн рублей по возврату ранее внесенной платы за учебный 2016-2017 год. В начале апреля 2017 года Рособрнадзор аннулировал лицензию ААЭП.

Прокурорская проверка показала, что в преддверии банкротства академия распродала имущество на сумму более 67 млн рублей. И из-за этого теперь не может рассчитаться со студентами и кредиторами.

В начале июля против руководства вуза возбудили уголовное дело о преднамеренном банкротстве.