"Там клочок, там тычок": за что Александр Карлин раскритиковал барнаульских чиновников

Темой очередного заседания правительства стало обсуждение госпрограммы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае" на 2016-2025 годы.

Артемов рассказал, что в рамках программы одна школа на 550 мест (в 2001 квартале) уже введена в эксплуатацию. В 2034 квартале школа строится, здесь сегодня завершаются кровельные работы, установка окон. Запланировано также строительство двух новых школ — в кварталах 2008 и 2006а. Во всех строящихся микрорайонах предусмотрены площадки под размещение образовательных учреждений. Также сейчас разрабатывается проектно-сметная документация четырех пристроек к школам.

Квартал 2008 ограничен улицами Взлетная, Сиреневая, Сергея Ускова и Павловским трактом. Квартал 2034 ("Дружный") расположен в границах улиц 65 лет Победы, Сергея Семенова, Попова и 280-летия Барнаула. Квартал 2006а ("Янтарный") находится между улицами Взлетная, Сиреневая, Балтийская и Сергея Ускова.

Как сообщил Артемов, ожидается, что к 2025 году число школьников в Барнауле возрастет ориентировочно на 16 тыс. человек по сравнению с 2017 годом. С учетом демографического прогноза, сказал вице-мэр, "определены проблемные зоны, где может возникнуть дефицит школьных площадей".

Александр Артемов,

заместитель главы администрации Барнаула:

Проведенный анализ показал, что возможно создание в Барнауле еще более 3 тыс. мест. Это возможно реализовать за счет перепланировки, перепрофилирования учебных кабинетов, ввода в эксплуатацию помещений, которые сегодня не используются непосредственно в учебном процессе. В 2017 году планируется создать 250 дополнительных мест.

Губернатор, выслушав вице-мэра, поинтересовался, как решаются вопросы во Власихе и в поселке Авиатор. Артемов ответил, что во Власихе возведение пристройки на 500 человек — в числе приоритетов, и ее появление не только снимет напряжение, но и позволит детям обучаться в одну смену. Что касается учащихся из Аиавтора, то сегодня их проблему решают "путем подвоза", а к 2024 году в расположенном рядом поселке Спутник, согласно программе, должна быть построена школа.

Губернатор отреагировал на пояснения вице-мэра довольно резко.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Тема одно- и двусменности сегодня обсуждаема. Пока это разговоры на площадках экспертных, дискуссионных. Но не факт, что эта установка останется неизменной. И поэтому пристраивать громаду, чтобы разогнать ребятишек по гулким коридорам и в одну смену их там принимать, - это запредельно. За ваши деньги — любой каприз. Но надо понимать, что вы вложите миллионов 700 в пристройку и сделаете одним царские условия, а другим — нет. Вам что, не надоело смотреть бесконечные сюжеты по нашим новостям? Вы же даже разъяснить не можете. Народ у нас сегодня настроен так: дайте нам сегодня. А вы им что объясняете? Что будет к 2025 году. А мама говорит: "Да у меня ребенок к тому времени уже в армию пойдет. Мне эти ваши сказки не нужны". Поэтому, Александр Анатольевич (обращаясь к министру образования и науки Александру Жидких — прим. altapress.ru), надо будет еще и еще раз считать по Барнаулу.

Кроме того, губернатор раскритиковал образовательный блок мэрии за ожидание денег только "сверху".

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Вы так интересно работаете в городе Барнауле. Я вас неоднократно просил сменить отношение. Но вы его не меняете. Вы в состоянии анабиоза находитесь и ждете, когда свалится спелый "фрукт" из федерального бюджета. В прошлом году мы вам дали денег на капитальный ремонт — вы немножко подвинулись. Сделали его не самым лучшим образом. Тут клочок, там тычок — растолкали по разным школам. Чего сейчас ждет тема капитального ремонта? Опять федеральных денег? Не нужно. Это был старт программы, и мы получили средства по ней, потому что первыми "прибежали на крыльцо" — и нам дали. А сейчас у вас в теме капитального ремонта опять провал. Глава региона обратился отдельно к Александру Жидких, чтобы он предметно еще раз обсудил программу с администрацией Барнаула. Александр Карлин,

губернатор Алтайского края: Такое ощущение, что ваши городские коллеги вас немножко водят по своим стереотипным маршрутам. А нам нужно сделать так, чтобы деньги пошли на наиболее острые вопросы, на снятие напряжения там, где оно есть.

И затем губернатор еще раз обратился к Александру Артемову.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края: