Образование

Юристы не в топе. Пятерка самых популярных специальностей у абитуриентов Барнаула

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Сегодня, 07:50.
Образование

В вузах Барнаула закончился первый этап приемной кампании. Altapress.ru выяснил, какие специальности абитуриенты выбирали чаще всего.

Студенты.
Студенты. Фото : Алтайский государственный университет.

Самые популярные специальности Барнаула (бакалавриат, бюджетный набор, очная форма обучения):

1. "Лечебное дело" — 723 заявления.

2. "Строительство" — 558 заявлений.

3. "Агроинженерия" — 500 заявлений.

4. "Педиатрия" — 469 заявлений.

5. "Электроэнергетика и электротехника" — 429 заявлений.

АлтГУ

АлтГУ.
АлтГУ.

Самый популярный факультет АлтГУ — физико-технический. На специальность "Информатика и вычислительная техника" подали 380 заявлений. На втором месте географический факультет и специальность "Туризм" — 328 заявлений. На третьем — биологический факультет. Абитуриенты подали 325 заявлений на специальность "Биология".

АлтГТУ

АлтГТУ приглашает получить два высших образования одновременно.
АлтГТУ приглашает получить два высших образования одновременно.

В техническом университете больше всего заявлений подали на направление "Строительство" — 558. Второе по популярности направление — "Электроэнергетика и электротехника" — 429 заявлений. Тройку лидеров замыкает "Энергетическое машиностроение". На это направление абитуриенты подали 347 заявлений.

АлтГПУ

АлтГПУ.
АлтГПУ.

Наибольшее число заявлений было подано в Институт психологии и педагогики. На первом месте специальность "Педагогическое образование: история и обществознание" — 283 заявления. На втором — "История и право" — 260 заявлений. На третьем месте специальность "Русский язык и литература" — 255 заявлений.

АГМУ

АГМУ открыл факультет иностранных студентов в здании гостиницы "Турист".
АГМУ открыл факультет иностранных студентов в здании гостиницы "Турист"

Традиционно самым популярным направлением подготовки в медицинском университете стало "Лечебное дело". В этом году абитуриенты подали 723 заявления. На втором месте — "Педиатрия" — 469 заявлений. "Стоматология" замыкает тройку лидеров. На это направление было подано 319 заявлений.

АГАУ

АГАУ.
АГАУ.

"Агроинженерия" — уже несколько лет самое популярное направление подготовки аграрного университета . В этом году было подано 500 заявлений. На втором месте — "Ветеринария" — 400 заявлений. На третьем — "Землеустройство и кадастры". На это направление абитуриенты подали 300 заявлений.

АлтГАКИ

АлтГАКИ.
АлтГАКИ.

Больше всего заявлений — 110, было подано на направление "Социально-культурная деятельность". Чуть меньше было желающих обучаться актерскому искусству —100 заявлений. На третьем месте "Туризм". На это направление абитуриенты подали 90 заявлений.

РАНХиГС

РАНХиГС построила новый суперсовременный учебный корпус.
РАНХиГС построила новый суперсовременный учебный корпус.

На первом месте "Экономика" — 234 заявления. На втором — "Юриспруденция". На это направление абитуриенты подали 228 заявлений. Тройку лидеров замыкает "Государственное и муниципальное управление" с 227 поданными заявлениями.

Барнаульский филиал финансового университета

Барнаульский филиал финансового университета.
Барнаульский филиал финансового университета.

Самое популярное направление подготовки — "Экономика". Абитуриенты подали 131 заявление. Желающих изучать "Менеджмент" гораздо меньше. На обучение по этому направлению поступило 41 заявление.

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