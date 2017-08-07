Юристы не в топе. Пятерка самых популярных специальностей у абитуриентов Барнаула

Самые популярные специальности Барнаула (бакалавриат, бюджетный набор, очная форма обучения):

1. "Лечебное дело" — 723 заявления.

2. "Строительство" — 558 заявлений.

3. "Агроинженерия" — 500 заявлений.

4. "Педиатрия" — 469 заявлений.

5. "Электроэнергетика и электротехника" — 429 заявлений.

АлтГУ

Самый популярный факультет АлтГУ — физико-технический. На специальность "Информатика и вычислительная техника" подали 380 заявлений. На втором месте географический факультет и специальность "Туризм" — 328 заявлений. На третьем — биологический факультет. Абитуриенты подали 325 заявлений на специальность "Биология".

АлтГТУ

В техническом университете больше всего заявлений подали на направление "Строительство" — 558. Второе по популярности направление — "Электроэнергетика и электротехника" — 429 заявлений. Тройку лидеров замыкает "Энергетическое машиностроение". На это направление абитуриенты подали 347 заявлений.

АлтГПУ

Наибольшее число заявлений было подано в Институт психологии и педагогики. На первом месте специальность "Педагогическое образование: история и обществознание" — 283 заявления. На втором — "История и право" — 260 заявлений. На третьем месте специальность "Русский язык и литература" — 255 заявлений.

АГМУ

Традиционно самым популярным направлением подготовки в медицинском университете стало "Лечебное дело". В этом году абитуриенты подали 723 заявления. На втором месте — "Педиатрия" — 469 заявлений. "Стоматология" замыкает тройку лидеров. На это направление было подано 319 заявлений.

АГАУ

"Агроинженерия" — уже несколько лет самое популярное направление подготовки аграрного университета . В этом году было подано 500 заявлений. На втором месте — "Ветеринария" — 400 заявлений. На третьем — "Землеустройство и кадастры". На это направление абитуриенты подали 300 заявлений.

АлтГАКИ

Больше всего заявлений — 110, было подано на направление "Социально-культурная деятельность". Чуть меньше было желающих обучаться актерскому искусству —100 заявлений. На третьем месте "Туризм". На это направление абитуриенты подали 90 заявлений.

РАНХиГС

На первом месте "Экономика" — 234 заявления. На втором — "Юриспруденция". На это направление абитуриенты подали 228 заявлений. Тройку лидеров замыкает "Государственное и муниципальное управление" с 227 поданными заявлениями.

Барнаульский филиал финансового университета

Самое популярное направление подготовки — "Экономика". Абитуриенты подали 131 заявление. Желающих изучать "Менеджмент" гораздо меньше. На обучение по этому направлению поступило 41 заявление.