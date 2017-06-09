Трех алтайских выпускников выгнали с ЕГЭ из-за мобильных телефонов

Так 7 июня во время сдачи единого госэкзамена по физике два выпускника пронесли с собой сотовые телефоны. За это ребят удалили из аудиторий. Вопрос о возможности повторной сдаче ЕГЭ нарушителями будет решать государственная экзаменационная комиссия.

А ранее подобный случай произошел во время сдачи профильной математики, пишет "Регнум".

9 июня обязательный ЕГЭ по русскому языку сдают около 12 000 алтайских школьников. Минимально для поступления в вуз участнику ЕГЭ необходимо набрать 36 баллов. Резервный день для ЕГЭ по русскому языку назначен на 29 июня, 1 июля — резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.