Треть выпускников алтайских вузов трудоустраиваются за пределами региона

Среди 7913 трудоустроенных выпускников вузов Алтайского края в другие регионы уезжает 2601 выпускник, что составляет 33% от общего числа студентов. По этому показателю Алтайский край занимает 44-е место в стране.

В пятерку лидеров по показателям миграции выпускников вошла Томская область с показателем 46%. Показатель миграции выпускников в Новосибирской и Омской областях является средним по России.

Показатель востребованности алтайских вузов среди абитуриентов России равен 0,75. Это средний показатель в России. В целом для регионов характерен отток студентов в центральную часть страны, пришли к выводу авторы исследования. Однако в пятерку лидеров по показателям востребованности вошли Томская и Новосибирская области.

В результате исследования эксперты разделили все регионы России на 5 групп:

1. Регионы-магниты — высокая востребованность, низкий показатель миграции (Санкт-Петербург и Ленинградская область и др.)

2. Регионы-транзиты — высокая востребованность, высокий показатель миграции (Томская область и др.)

3. "Замкнутые" регионы — низкая востребованность, низкий показатель миграции (Республика Алтай и др.)

4. Регионы-экспортеры — низкая востребованность, высокий показатель миграции (Тверская область и др.)

5. Пограничные регионы — пограничные значения востребованности и миграции (Астраханская область и др.)

Алтайский край вошел в группу пограничных регионов с показателями миграции выпускников от 30% до 35%.