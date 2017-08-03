Треть выпускников алтайских вузов трудоустраиваются за пределами региона

Треть выпускников вузов Алтайского края находят работу в других регионах. Об этом говорится в исследовании Института образования Высшей школы экономики.
Среди 7913 трудоустроенных выпускников вузов Алтайского края в другие регионы уезжает 2601 выпускник, что составляет 33% от общего числа студентов. По этому показателю Алтайский край занимает 44-е место в стране.
В пятерку лидеров по показателям миграции выпускников вошла Томская область с показателем 46%. Показатель миграции выпускников в Новосибирской и Омской областях является средним по России.
Показатель востребованности алтайских вузов среди абитуриентов России равен 0,75. Это средний показатель в России. В целом для регионов характерен отток студентов в центральную часть страны, пришли к выводу авторы исследования. Однако в пятерку лидеров по показателям востребованности вошли Томская и Новосибирская области.
В результате исследования эксперты разделили все регионы России на 5 групп:
1. Регионы-магниты — высокая востребованность, низкий показатель миграции (Санкт-Петербург и Ленинградская область и др.)
2. Регионы-транзиты — высокая востребованность, высокий показатель миграции (Томская область и др.)
3. "Замкнутые" регионы — низкая востребованность, низкий показатель миграции (Республика Алтай и др.)
4. Регионы-экспортеры — низкая востребованность, высокий показатель миграции (Тверская область и др.)
5. Пограничные регионы — пограничные значения востребованности и миграции (Астраханская область и др.)
Алтайский край вошел в группу пограничных регионов с показателями миграции выпускников от 30% до 35%.
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