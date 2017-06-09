Без романтики: есть ли смысл вводить в школах "трудовое воспитание"?

Кто из поколения 30–40-летних не помнит, как школьниками их вывозили летом в поля? Тысячи историй! Лет тебе так 12–13, поставили тебя перед рядом, например, клубники. Это в институте им. Лисавенко. А конца этого ряда не видно. И поли себе на здоровье. Подумаешь, трава выше тебя и стебель толщиной с твою руку. И ягод еще нет, ну чтобы слямзить в качестве награды.
Сбор розовых лепестков все в том же институте им. Лисавенко (чтобы ушлые граждане не сломали цветы на продажу) казался счастьем.
Мы тогда мало задумывались, с какого, собственно, перепугу вкалываем на чужих полях. Детям никто не платил. Скорее всего, сами школы в обмен на детский труд получали осенью овощи все с тех же плантаций в столовые.
Думаете, весело было? Нет. Никакой романтики. Все понимали: обязаловка такая, шли беспрекословно. Но практики эти все дети без исключения терпеть не могли. Две недели из каникул — вон. Да и работа, прямо скажем, нелегкая была.
Весной этого года два сенатора предложили вернуть трудовое воспитание в школы. Оно, считают парламентарии, сейчас "нивелировано" из-за того, что закон запрещает "привлечение обучающихся к труду без их согласия". Поэтому у детей якобы не формируются такие личные качества, как "терпение, старание, внимательность, справедливость, добросовестность, организованность, ответственность, уважение к труду и достижениям, творческая активность и самостоятельность". Вот особенно творческая активность кипела на прополке капусты!
В мае вице-премьер Ольга Голодец высказалась против этой инициативы: "Этого делать не надо. Сейчас очень много современных практик, чтобы помогать ребенку учиться труду".
И это не считая того, что дети сегодня знают гораздо больше о своих правах, что бесплатно работать даже они не согласятся, не говоря о родителях, большая часть которых своих отпрысков не отпустит пахать за "здорово живешь". Что сегодня вообще не Советский Союз, и в основе трудовых отношений даже в правовом поле лежит исключительно принцип добровольности.
А как же практики в школах, которые и сегодня проходят дети? Это совсем другая история. Во-первых, она точно так же по закону добровольна. А во-вторых, поддержание порядка в доме, где ты живешь, или в данном случае — учишься, — одна из базовых ценностей. Ребята моют, красят, чистят школы для себя. А другая трудовая повинность детей — забота все же родителей. В конце концов, можно выделить именную грядку или лейку на даче, попросить покрасить стену во время ремонта или выкопать у бабушки картошку осенью.
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