Без романтики: есть ли смысл вводить в школах "трудовое воспитание"?

Елена Маслова, редактор.

Но "съездить в Лисавенко" — это был еще праздник по сравнению с отработкой в совхозе "Санниковский". Вот где было разгуляться: ряд капустных всходов — километра полтора. Тяпку в руки — и вперед. История умалчивает, сколько нежно-зеленых ростков было срублено неумелыми руками. Как сейчас помню: стоит одноклассница, трогательная девочка, отличница, и плачет над оттяпанным всходом, закапывает обратно — вдруг приживется.

Сбор розовых лепестков все в том же институте им. Лисавенко (чтобы ушлые граждане не сломали цветы на продажу) казался счастьем.

Мы тогда мало задумывались, с какого, собственно, перепугу вкалываем на чужих полях. Детям никто не платил. Скорее всего, сами школы в обмен на детский труд получали осенью овощи все с тех же плантаций в столовые.

Думаете, весело было? Нет. Никакой романтики. Все понимали: обязаловка такая, шли беспрекословно. Но практики эти все дети без исключения терпеть не могли. Две недели из каникул — вон. Да и работа, прямо скажем, нелегкая была.

Весной этого года два сенатора предложили вернуть трудовое воспитание в школы. Оно, считают парламентарии, сейчас "нивелировано" из-за того, что закон запрещает "привлечение обучающихся к труду без их согласия". Поэтому у детей якобы не формируются такие личные качества, как "терпение, старание, внимательность, справедливость, добросовестность, организованность, ответственность, уважение к труду и достижениям, творческая активность и самостоятельность". Вот особенно творческая активность кипела на прополке капусты!

В мае вице-премьер Ольга Голодец высказалась против этой инициативы: "Этого делать не надо. Сейчас очень много современных практик, чтобы помогать ребенку учиться труду".

И это не считая того, что дети сегодня знают гораздо больше о своих правах, что бесплатно работать даже они не согласятся, не говоря о родителях, большая часть которых своих отпрысков не отпустит пахать за "здорово живешь". Что сегодня вообще не Советский Союз, и в основе трудовых отношений даже в правовом поле лежит исключительно принцип добровольности.

А как же практики в школах, которые и сегодня проходят дети? Это совсем другая история. Во-первых, она точно так же по закону добровольна. А во-вторых, поддержание порядка в доме, где ты живешь, или в данном случае — учишься, — одна из базовых ценностей. Ребята моют, красят, чистят школы для себя. А другая трудовая повинность детей — забота все же родителей. В конце концов, можно выделить именную грядку или лейку на даче, попросить покрасить стену во время ремонта или выкопать у бабушки картошку осенью.