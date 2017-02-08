Ученые решили не рассматривать скандальную диссертацию Мединского

Диссертационный совет МГУ отказался рассмотреть претензии к докторской диссертации министра культуры РФ Владимира Мединского по существу, так как для этого нет оснований. Об этом агентству "Интерфакс" сообщил декан факультета Игорь Тучков.
Диссовет ознакомился с материалами диссертационного дела и не нашел в них "указаний на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты". "Ознакомившись с представленными материалами, диссертационный совет №?501.001.72 ВАК (Высшей аттестационной комиссии) РФ на базе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова при историческом факультете не видит оснований для их дальнейшего рассмотрения ввиду отсутствия в них указаний на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты", — сказал Тучков.
При этом на заседании председатель диссертационного совета Андрей Голиков объявил, что оснований рассматривать работу по существу нет, потому что диссертация к совету не поступила. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на члена диссовета историка Сергея Мироненко.
Источник "Газеты.ру" в диссовете объяснил, что диссертация просто по ошибке попала на другой факультет.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.