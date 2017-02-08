Ученые решили не рассматривать скандальную диссертацию Мединского

Диссовет ознакомился с материалами диссертационного дела и не нашел в них "указаний на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты". "Ознакомившись с представленными материалами, диссертационный совет №?501.001.72 ВАК (Высшей аттестационной комиссии) РФ на базе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова при историческом факультете не видит оснований для их дальнейшего рассмотрения ввиду отсутствия в них указаний на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты", — сказал Тучков.

При этом на заседании председатель диссертационного совета Андрей Голиков объявил, что оснований рассматривать работу по существу нет, потому что диссертация к совету не поступила. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на члена диссовета историка Сергея Мироненко.

Источник "Газеты.ру" в диссовете объяснил, что диссертация просто по ошибке попала на другой факультет.