Барнаульские университеты вошли в рейтинг 100 лучших вузов России-2017

В этом году АлтГУ занял 46-е место среди лучших вузов. В предыдущем рейтинге классический университет был на 47-й позиции.

АлтГТУ расположился на 82 месте. По сравнению с прошлым годом технический университет опустился в списке на 10 позиций.

Согласно данным рейтинга, большого успеха вузы достигли в научной сфере. За год число публикаций на сотрудника увеличилось на 44%. Кроме того, хорошие позиции в рейтинге заняли университеты, занимающиеся подготовкой экономистов и менеджеров.

В сравнении с прошлым годом тройка лидеров рейтинга не изменилась. Первое место традиционно занял МГУ им. М. В. Ломоносова, на втором месте — Московский физико-технический институт, тройку лидеров замыкает Национальный исследовательский ядерный университет.

В рейтинге вузы оценивают на основании анализа статистических показателей и опросов представителей академического и научного сообществ, выпускников, студентов и др.