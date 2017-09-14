Уроки здоровья, а не порочности

Константин Санталов.

Треть россиян считает сексуальные темы запретными для обсуждения в семье. А о половых проблемах со своими детьми вообще говорит мало кто из родителей. Большинство из них считает, что подростки сами узнают все в нужное время, тем более в двадцать первом веке. Да, рано или поздно дети получат эту информацию, вот только зачастую такое знакомство не заканчивается одной теорией.

По статистике, в России один из самых высоких показателей беременности среди подростков — около 30 на 1000 человек. Показатели ВИЧ-инфицированных и абортов тоже не обнадеживают. Многие родители, узнав, что их дочь-подросток беременна, сваливают вину на школу и классных руководителей. Те же, в свою очередь, обвиняют семью и говорят, что в школе нет специальных уроков. Вот и получается замкнутый круг, жертвой которого становится ребенок. У этой проблемы есть простое решение — новый предмет в школе, на котором профессионалы расскажут подросткам о половой жизни.

Отношение к половому воспитанию со стороны власти несколько лет назад выразил бывший детский омбудсмен Павел Астахов: "У меня спрашивают, когда у нас появится секспросвет. Я говорю: никогда". С тех пор прошло три года, но ничего так и не изменилось.

Уроки полового воспитания — это не рассказы краснеющего преподавателя о пестиках и тычинках перед смеющимися подростками. Это серьезный разговор о физиологии, гигиене и семейных отношениях. Беседы должны проводить психологи или врачи с говорящей статистикой. Новый предмет не только поможет подросткам в трудный период их жизни, но и поспособствует избавлению от комплексов или издевательств одноклассников.

Многие родители всегда считают своих детей маленькими. Какое тут половое воспитание, ведь Максим в 15 лет еще сам рубашку погладить не может. Семья моих знакомых до конца не верила в то, что их сын будет папой в 10-м классе, пока парень сам не признался. До этого ни слезные рассказы будущей горе-матери, ни скандалы с ее отцом ни к чему не приводили. В итоге крайней выставили классного руководителя, которая недоглядела. Мы, мол, целыми днями на работе, поэтому нашего сына воспитывает школа, не зря же учителям деньги платят.

В большинстве европейских стран половым воспитанием школьников занимаются с середины прошлого века. С тех пор показатели подростковой беременности и ВИЧ-заболеваний значительно снизились. Можно сколько угодно говорить о том, что сексуальное просвещение развратит подростков, но важно понимать, что проблема не в новых знаниях, а в страхе и нежелании взглянуть правде в глаза.