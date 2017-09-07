В Алтайском госуниверситете будут учить еще и фармацевтов, землемеров и медиакоммуникаторов

Теперь вуз сможет оказывать образовательные услуги:

АлтГУ значительно расширил перечень оказываемых образовательных услуг в рамках укрупненных групп направлений подготовки (специальностей).

Это самая значительная процедура лицензирования за последние годы. С сентября 2018 года АлтГУ приступит к подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере химических технологий, средств массовой информации, фармацевтической, кадастровой, педагогической и судебной деятельности. Спектр данных программ прежде всего обусловлен потребностями рынка труда и выстраиванием стратегических партнерских отношений с работодателями, что позволит решать ключевые задачи в социально-экономическом развитии Алтайского края.