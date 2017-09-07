В Алтайском госуниверситете будут учить еще и фармацевтов, землемеров и медиакоммуникаторов

Рособрнадзор дал право опорному Алтайскому госуниверситету преподавать по девяти новым программам.
Теперь вуз сможет оказывать образовательные услуги:
- по трем программам бакалавриата — "Медиакоммуникации", "Антропология и этнология", "Химическая технология";
- по двум программам специалитета — "Фармация", "Судебная и прокурорская деятельность";
- по четырем программам магистратуры - "Химическая технология", "Землеустройство и кадастры", "Промышленная фармация", "Педагогическое образование".
АлтГУ значительно расширил перечень оказываемых образовательных услуг в рамках укрупненных групп направлений подготовки (специальностей).
Евгений Шваков,
первый проректор по учебной работе АлтГУ:
Это самая значительная процедура лицензирования за последние годы. С сентября 2018 года АлтГУ приступит к подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере химических технологий, средств массовой информации, фармацевтической, кадастровой, педагогической и судебной деятельности. Спектр данных программ прежде всего обусловлен потребностями рынка труда и выстраиванием стратегических партнерских отношений с работодателями, что позволит решать ключевые задачи в социально-экономическом развитии Алтайского края.
Накануне губернатор края предложил АлтГУ "повернуться лицом к городским школам". По мнению Александра Карлина, опорный вуз должен больше готовить педагогов-предметников.
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