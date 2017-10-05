В Алтайском крае увеличат выплаты молодым учителям, работающим в сельских школах

Власти Алтайского края повысят размеры единовременных выплат молодым педагогам, которые работают в сельских малокомплектных и малочисленных школах. Об этом Александр Карлин заявил 5 октября на церемонии, посвященной Дню учителя.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Со следующего года мы увеличим единовременные выплаты молодым учителям, трудоустроенным в сельские малокомплектные и малочисленные школы. Размер выплат составит 150 и 250 тысяч рублей. Кроме того, в следующем году предусмотрена индексация размера компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения сельским педагогам на уровень роста тарифов жкх. Иными словами, повышения коммунальных услуг сельские педагоги не почувствуют.
Ранее altapress.ru сообщал, что Александр Карлин спрогнозировал рост доходной части бюджета Алтайского края на 2018 год на уровне 6,6% по сравнению с показателями 2017 года. По словам губернатора, заработная плата увеличится на 10–12% к уровню текущего года. Кроме того, региональные власти обещают увеличить финансовую помощь муниципалитетам и проиндексировать социальные выплаты населению
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