В АлтГТУ назначили и.о. первого проректора

Евгений Зрюмов будет курировать работу финансовых, юридических служб, кадровые и социальные вопросы, работу управления инвестиционного развития и имущественных отношений, здравпункт и культурно-массовую деятельность обучающейся молодежи. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В пресс-службе АлтГТУ не связывают данное назначение с возобновлением процедуры выбора ректора и отказались от комментариев.

Выбрать ректора в АлтГТУ хотели до начала учебного года, однако Минобр не согласовал кандидатов.

Процедура выбора ректора в АлтГТУ должна быть вновь запущена после того, как соответствующее письмо в вуз направит министерство образования и науки РФ. Пост ректора АлтГТУ остается вакантным уже больше года. Министр образования Дмитрий Ливанов во время совещания в мае 2016 года уволил прежнего ректора Александра Ситникова.

Как ранее писал altapress.ru, Евгений Зрюмов стал победителям конкурса "Лучший молодой преподаватель – 2017" в номинации "Лучший молодой декан".