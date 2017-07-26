В АлтГТУ назначили и.о. первого проректора

Исполняющим обязанности первого проректора АлтГТУ назначен декан факультета информационных технологий Евгений Зрюмов.
Евгений Зрюмов будет курировать работу финансовых, юридических служб, кадровые и социальные вопросы, работу управления инвестиционного развития и имущественных отношений, здравпункт и культурно-массовую деятельность обучающейся молодежи. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
В пресс-службе АлтГТУ не связывают данное назначение с возобновлением процедуры выбора ректора и отказались от комментариев.
Выбрать ректора в АлтГТУ хотели до начала учебного года, однако Минобр не согласовал кандидатов.
Процедура выбора ректора в АлтГТУ должна быть вновь запущена после того, как соответствующее письмо в вуз направит министерство образования и науки РФ. Пост ректора АлтГТУ остается вакантным уже больше года. Министр образования Дмитрий Ливанов во время совещания в мае 2016 года уволил прежнего ректора Александра Ситникова.
Как ранее писал altapress.ru, Евгений Зрюмов стал победителям конкурса "Лучший молодой преподаватель – 2017" в номинации "Лучший молодой декан".
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