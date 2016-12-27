В АлтГТУ объяснили, почему в вузе затянулись выборы

Андрей Максименко,

и.о. ректора АлтГТУ:

Сейчас больше 150 вузов в России находятся под управлением исполняющих обязанности. Вы знаете, что сейчас настолько быстро происходит изменение состава министерства образования и науки, что за этим даже сложно уследить. Буквально 1,5 недели назад замминистра, который отвечал за кадры ушел с должности. То есть по сути сейчас даже нет председателя аттестационной комиссии министерства, который бы отвечал за это. Сейчас выстроилась очередь из вузов, в которых должны быть назначены или выбраны ректоры.

Максименко отметил, что его ждут в министерстве в середине января. Тогда он уже узнает, когда вуз поставят в очередь на прохождение аттестационной комиссии.

Также он сообщил, что нового ректора выберет коллектив. Соответствующие изменения в устав вуза уже внесли.

Ранее в вузе говорили, что выборы могут быть назначены уже осенью, а продлиться процедура должна была максимум до конца года.

Максименко руководит политехом с 1 июня. Исполнять обязанности руководителя его назначил министр образования. Предыдущего ректора АлтГТУ Александра Ситникова 26 мая 2016 года уволил во время совещания экс-министр Ливанов. Он обратил внимание, что АлтГТУ вовремя не получил государственную аккредитацию.