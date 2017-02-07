В Барнауле родителям первоклассников пообещали найти школы "в шаговой доступности"

В барнаульском комитете по образованию посоветовали не паниковать по поводу записи детей в первый класс. Родителям пообещали найти для их детей школу "в шаговой доступности".
В 2017 году в первый класс пойдут 8,5 тысяч юных горожан — на тысячу больше, чем в прошлом. Запись детей в школу по месту жительства уже открыта. За каждым образовательным учреждением закреплен конкретный микрорайон, сообщает мэрия.
Ранее altapress.ru сообщал, что барнаульцы, которые хотят записать детей в лицей №121 по месту жительства, вынуждены стоять в очередях с раннего утра до позднего вечера. Места в школе, обслуживающей густонаселенный район, заканчиваются за считанные часы.
Наталья Полосина,
председатель комитета по образованию Барнаула:
Может сложиться такая ситуация, что человек опоздает и в школе по его микрорайону уже будет набрано нужное количество детей. Не нужно расстраиваться: мы сделаем все для того, чтобы ребенок пошел в близлежащую школу. Это может быть другая школа, но она будет обязательно в шаговой доступности.
До 1 июля родителям с заявлением нужно обратиться в свою школу. Деление на классы начнется после общего приема документов. С июля приступят к распределению свободных мест между учащимися, которые хотят пойти в школу уже без привязки к микрорайону.
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