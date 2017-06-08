В барнаульском "политехе" запустят процедуру выбора ректора по-новой

Напомним, выбрать ректора в АлтГТУ хотели уже до начала учебного года. На пост претендовали четыре человека: действующий и.о. ректора Андрей Максименко, проректор по международной деятельности Александр Дунец, проректор по научно-инновационной работе АлтГТУ Владислав Федоров, директор Бийского технологического института (филиал АлтГТУ) Максим Ленский. Сначала краевые власти забраковали кандидатуру Андрея Максименко, а 30 мая Минобр не согласовал остальных кандидатов.

Как пояснила Наталья Юрина, начальник отдела по связям с общественностью вуза, теперь процедуру запустят заново. Для этого соответствующее распоряжение должно прийти из Министерства образования. Когда именно это произойдет, сегодня сложно предугадать. Вряд ли это случится летом: июнь - время сессий и защиты дипломов, июль - традиционной период отпусков, август посвящен подготовке к новому учебному году, объяснила Юрина. Поэтому новая процедура выборов ректора может стартовать осенью. Обычно она занимает два-три месяца. Таким образом, к следующему учебному году новый ректор в АлтГТУ не появится.