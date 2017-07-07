В России анонсировали масштабную школьную реформу. Какими будут последствия?

Представим область, в которой пара десятков районов. В каждом есть школы, которые подчиняются местным районным властям. Значит, в каждом муниципалитете есть свой отдел образования, который управляет школами. Кроме того, ими управляют еще и региональные чиновники. Это называется соуправление. Начальников слишком много.

Ефим Рачевский,

директор Центра образования №548 Москвы:

Раз это объект самоуправления, значит, он требует как минимум отчетности и навязывает какие-то свои начальственные позиции. Школа является, таким образом, объектом воли как региона, так и муниципалитета. Если инициатива нашего министра будет поддержана парламентом, то тогда со школы снимается двойной административный гнет.

Заодно можно предположить, муниципальных чиновников сократят. У реформы, вообще, есть финансовое обоснование: централизация, по мнению Минобра, поможет выровнять зарплаты учителей в рамках региона. Но главная цель — все-таки сделать единую школьную программу. Сейчас муниципалитеты имеют право формировать ее самостоятельно. "Мы не собираем страну через образование, а как бы ее, наоборот, растаскиваем", — заявила Васильева. Вероятно, муниципальные школы все-таки не хотят "растащить" страну, а просто учитывают местные особенности. Сохранит ли их реформа?

Евгений Ямбург,

заслуженный учитель России:

Вариативность все равно будет. Ее нельзя не учитывать, потому что обстановка разная, и культурный контент разный, и страна огромная. В Якутии это одно, на Кавказе — другое, в крупных городах — это третье. И уже всех построить в колонну по четыре нереально. Но с другой стороны, не должно быть зоопарка, и здесь какие-то рамочные вещи надо делать.

Любая централизация опасна тем, что центр не очень знает, чем живут окраины. В случае со средним образованием реформа может привести к тому, что школы в небольших населенных пунктах будут закрывать и объединять, потому что сверху решили, что так эффективнее.

Леонид Перлов,

учитель географии лицея "Вторая школа" (Москва):

Деревенские, сельские школы, как известно, их сегодня, наверное, уже по пальцам надо считать. Позакрывались тысячами, и их осталось очень мало. В бытность их муниципальными учреждениями. И никто еще, в том числе и министр, не заявили: "Давайте восстанавливать сельские школы". Кстати, давным-давно доказано, что закрытие школы означает ликвидацию села.

СМИ уже назвали реформу самой масштабной с 1990-х годов. Министр образования заявила о вертикали управления и сообщила, что десятки тысяч школ не подчиняются ни министерству, ни регионам. Возможно, преобразования действительно пойдут на пользу школам. Но нельзя не отметить, что когда Ольга Васильева год назад заняла свой пост, она говорила о "поступательном движении вперед". Тогда казалось, что зареформированному за последние годы образованию, в первую очередь, среднему, дадут передохнуть. Похоже, это была ошибка, пишет bfm.ru.