В российских школах проведут уроки по борьбе с интернет-троллями

Школьникам также расскажут о защите персональных данных, преступных сообществах в соцсетях и фишинге. Кроме того, ребят научат правильно совершать покупки в интернет-магазинах и определять, какую информацию можно считать достоверной. Мероприятие совместно организовали Совет Федерации, Минкомсвязь, МВД, Роскомнадзор и Минобрнауки.

Людмила Бокова,

сенатор:

Эта ежегодная акция уже стала хорошей традицией. Каждый год мы ставим перед собой новые задачи. В этом году наша главная цель — повышение качества единого урока, а также помощь образовательным организациям в выстраивании системной работы по обучению школьников кибербезопасности.

По словам Боковой, такие уроки интернет-безопасности проводятся с 2014 года. В прошлом году в них приняли участие 12,4 миллиона школьников.