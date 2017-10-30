В российских школах проведут уроки по борьбе с интернет-троллями

30 октября в школах России проходит единый урок безопасности в интернете. В этот день детей научат бороться с кибербуллингом (травлей человека в сети) и интернет-мошенничеством, сообщает ТАСС. Особое внимание на уроке будет уделено противодействию массовому троллингу в социальных сетях, который наносит серьезный ущерб неокрепшей психике ребенка.
Школьникам также расскажут о защите персональных данных, преступных сообществах в соцсетях и фишинге. Кроме того, ребят научат правильно совершать покупки в интернет-магазинах и определять, какую информацию можно считать достоверной. Мероприятие совместно организовали Совет Федерации, Минкомсвязь, МВД, Роскомнадзор и Минобрнауки.
Людмила Бокова,
сенатор:
Эта ежегодная акция уже стала хорошей традицией. Каждый год мы ставим перед собой новые задачи. В этом году наша главная цель — повышение качества единого урока, а также помощь образовательным организациям в выстраивании системной работы по обучению школьников кибербезопасности.
По словам Боковой, такие уроки интернет-безопасности проводятся с 2014 года. В прошлом году в них приняли участие 12,4 миллиона школьников.
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