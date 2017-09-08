В школах Алтайского края начали изучать новые предметы

В школах Алтайского края в этом учебном году начали изучать географию региона, астрономию и основы финансовой грамотности. Об этом пишет "Комсомольская правда — Барнаул".
В новом учебном году ученики 10-11 классов в семи школах Алтайского края начали изучать "Астрономию" в пилотном режиме. Этот предмет вернули в образовательную программу в барнаульских гимназиях №42 и №45, лицеях №124 и №129, в "Сигме" и школе №114 краевого центра, а также в школе №20 с углубленным изучением отдельных предметов Бийска.
30% школ Алтайского края и 90% профессиональных образовательных организаций начали изучать "Основы финансовой грамотности". Этот предмет вводят со второго класса. В Алтайском краевом институте повышения квалификации работников образования рассказали, что для реализации курса по "Основам финансовой грамотности" разработали учебно-методические комплексы для учащихся 2-4 классов, 5-7 классов, 8-9 классов, 10-11 классов. Отдельные учебно-методические комплексы разработали для учащихся, которые получают среднее профессиональное образование, а также для воспитанников центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Преподавать "Основы финансовой грамотности" будут педагоги начальных классов, учителя истории, обществознания и экономики в рамках внеурочной деятельности.
Для алтайских школьников издали учебное пособие "География Алтайского края". Пособие уже начали апробировать в некоторых школах. Кроме географии, в перспективе выпуск учебных пособий: "Ботаника: мир растений Алтайского края", "Мастерская историка "Моя родина – Алтайский край", "Литература Алтая".
Кроме того в крае продолжается постепенный переход на единые федеральные государственные образовательные стандарты. В этом году на них переходят все семиклассники региона и 7 тысяч учащихся 8-х и 9-х классов. Ранее единые стандарты для всей страны ввели для учащихся 1-6 классов. Стандарт предполагает, какими навыками и умениями должен обладать ребенок, после окончания определенного класса. При этом образовательные программы могут быть разными.
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