В школьные учебники по истории впишут главу о возвращении Крыма России

Истории о воссоединении Крыма с РФ и о введении за это санкций против нашей страны включат в обязательную школьную программу, заявили в Минобрнауки. Уже готовится пилотный проект по проведению уроков по современной России, где будут рассказывать об основных направлениях госполитики в последние три года, пишут "Известия".
Как считают в министерстве, действующая школьная программа по истории нашей страны не охватывает значительную часть событий, случившихся в последние годы. А это, по мнению ведомства, не позволяет школьникам составить объективного представления об окружающем мире. Планируется подготовить методические рекомендации для школьных историков, которые, по мнению ведомства, дадут школьникам правильную информацию.
Пилотный проект "Урок современной истории России" стартует в этом учебном году. Уроки станут проводить не реже одного раза в месяц в нескольких регионах РФ.
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