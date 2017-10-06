В СибУПК можно получить высшее образование, не выходя из дома

Благодаря новым технологиям студенты могут виртуально присутствовать на лекциях, проводимых в формате вебинаров. Большая часть учебного материала, задания и методические пособия будут доступны в личном кабинете. Неважно, в каком городе или стране вы находитесь, главное, чтобы у вас был компьютер и доступ в интернет. Университет ведет дистанционный набор по следующим программам:

Менеджмент

Экономика

Юриспруденция*

Психолого-педагогическое образование

Туризм

Гостиничное дело

Сервис

Торговое дело

Реклама и связь с общественностью

Плюсы дистанционного обучения уже оценили студенты, которые работают и не могут посещать занятия. Они виртуально присутствуют на лекциях в свои выходные. Важно отметить, что у всех студентов есть возможность задать вопросы преподавателям и получить дополнительную информацию.

Новые технологии делают учебу доступной для всех, а благодаря индивидуальному подходу к каждому, дистанционное образование не отличается от обычного.

Стоимость обучения – 40 000 руб. в год.**

Подробнее о поступлении вы можете узнать в приемной комиссии СибУПК:

Тел.: (383) 346-58-52; +7 (913) 703-05-22

Е-mail: d_select@sibupk.nsk.su

В Барнауле: (385-2) 57-16-50 или 8 (929) 397-16-50

* Очно-заочная форма. **Информация действительна на момент публикации