Как устроен барнаульский рынок репетиторства и кто на нем зарабатывает

Обязательное дополнительное

Большую часть этого рынка занимают частные репетиторы. Они не регистрируют свою деятельность и не платят налоги, поэтому оценить объем и емкость этой отрасли невозможно. Львиную долю таких педагогов составляют школьные учителя и студенты, небольшая часть — преподаватели вузов.

Исследование, проведенное "Независимой газетой", показало, что 70% российских учителей неофициально занимаются репетиторством.

По данным опросов, услугами частных педагогов пользуются больше 60% школьников в стране, сообщало издание. Рынок репетиторских услуг в России только по подготовке к сдаче Единого госэкзамена в стране в 2015 году оценивался в 15 млрд рублей.

По словам самих педагогов, спрос на их услуги кратно вырос после введения ЕГЭ. Многие школьники не верят в то, что сдать экзамены на высокие баллы возможно без посторонней помощи.

Сергей Петрович,

репетитор по физике:

Часто ко мне приходят ребята с неплохими знаниями, но неуверенные в себе. В школе некоторые преподаватели вбивают в их головы мысль о том, что без профессио­нальной помощи они не сдадут ЕГЭ и не поступят в университет. За последний год число школьников, желающих улучшить свои знания, выросло. В прошлом году я занимался с 10 ребятами, а в этом их в два раза больше. Думаю, что всему виной высокая конкуренция и малое число бюджетных мест на гуманитарных факультетах.

Опрос altapress.ru среди выпускников барнаульских школ, которые сдали экзамены на 100 баллов, показал, что почти все они дополнительно занимались с репетитором. У некоторых ребят было несколько педагогов, которые готовили их к ЕГЭ.

Анастасия Дубровина, выпускница лицея № 112, получила 100 баллов по двум предметам — русскому языку и химии. Для того, чтобы отлично сдать экзамен по русскому языку, ей хватило занятий в школе и дополнительных платных курсов. А чтобы получить высший балл по химии, она занималась с репетитором. В месяц на дополнительные занятия у нее уходило более 3 тыс. рублей.

Бизнес на пробелах

Тот факт, что репетиторство стало неотъемлемой частью образования, признают и учителя, и педагоги вузов. Большинство из них не находят в этом проблемы.

Причину популярности репетиторства педагоги видят в несовершенной системе образования, высокой конкуренции при поступлении в вуз, в неуверенности школьников и порой — в некомпетентности педагогов.

Например, Ольга Андрухова, директор центра "Наследники Ползунова", уверена, что многие школьники занимаются с репетиторами из-за проблем в системе общего образования. По ее словам, у большинства ребят по техническим дисциплинам имеются только обрывочные знания.

Ольга Андрухова,

директор центра "Наследники Ползунова":

Школьная программа во многом выстроена неправильно. Большинство предметов не связаны друг с другом. У учеников появляется мозаичность мышления и теряется понимание, что науки формируют целостную картину мира. Отсутствие логики приводит к тому, что ребята не могут применить знания на практике и обращаются за помощью к репетиторам.

Кроме того, говорит она, ученики боятся экзаменов.

"В итоге экзамен на выдачу аттестата зрелости, к сожалению, превращается в тест на состоятельность ребенка после школы. Зачастую умный школьник боится показать плохой результат и дополнительно занимается с репетиторами".

Марина Овчинникова, репетитор по математике, считает, что школьники посещают допзанятия из-за недостаточной компетенции учителей, которые часто ведут уроки непрофессионально. Некоторые из них даже говорят, что для хорошей подготовки нужно нанимать репетитора. "В большинстве школ на уроках математики разбирают простые примеры, а те, что посложнее, задают на дом. Ребенку приходится обращаться за помощью, — приводит она пример. — Кроме того, некоторые учителя говорят прямо: “Школа не предусмотрена готовить вас к ЕГЭ. Нанимайте профессионалов”".

Лариса Головеева, доцент кафедры правоведения и методики преподавания социально-экономических дисциплин АлтГПУ, считает, что репетиторство так популярно из-за проблем в школах. Из-за недостаточного количества часов педагоги не могут хорошо подготовить всех школьников.

Лариса Головеева,

доцент кафедры правоведения и методики преподавания социально-экономических дисциплин АлтГПУ:

В школах идет групповая работа со школьниками. Учителя не могут научить всех. Репетиторство позволяет выстроить индивидуальную траекторию обу­чения и быстро устранить пробелы в знаниях.

Григорий Пышнограй, декан факультета математики и информационных технологий АлтГУ, рассказал, что все больше школьников посещают допзанятия из-за конкуренции: "ЕГЭ — это своего рода соревнование. Классический университет заинтересован в лучших студентах. Но из-за репетиторства порой сложно выбрать одаренных ребят, потому что часто их результаты ЕГЭ — следствие “натаскивания” репетитором".

Топ-5 предметов, по которым чаще всего занимаются 1. Математика 2. Русский язык 3. Английский язык 4. Физика 5. Обществознание

Борьба за каждого школьника: кто зарабатывает на знаниях

На дополнительные заработки, по словам учителей, их подвигают спрос и низкие зарплаты в школах. Марина Ивановна, учитель истории, говорит, что ей удается выживать только благодаря частным занятиям.

Марина Ивановна,

учитель истории:

Я занимаюсь репетиторством больше 10 лет. В какой-то момент я даже хотела перестать работать в школе, потому что за дополнительные занятия в месяц получала более 20 тыс. рублей, а за нагрузку в школе — около 10 тыс. Но до сих пор работаю в школе, потому что там легко найти учеников, с которыми занимаюсь после занятий. Репетиторство для меня — способ выживания.

Среди школьников популярен поиск педагогов на бирже репетиторов. В этом случае частный преподаватель оплачивает работу менеджера, который подбирает ему ученика.

"Я отправил свою анкету на несколько сайтов. Теперь от учеников нет отбоя. Мне звонит менеджер и спрашивает, готов ли я заниматься со школьником. Если меня устраивают условия, то я плачу сайту, и мне дают контакты ребенка", — объясняет механизм Владимир Сергеевич, репетитор по английскому языку.

Главные конкуренты таких бирж — репетиторские центры. В Барнауле их филиалы расположены по всему городу. Педагоги и здесь признаются, что репетиторство — их основной способ заработка. С частными репетиторами они борются за каждого школьника.

"Я работаю репетитором больше 15 лет. За час занятий можно изучить материал, на который в школе отведено две недели, — рассказывает Марина Овчинникова. — В репетиторском центре я работаю два раза в неделю, но получаю в четыре раза больше, чем в школе".

Андрей Баландин, руководитель сети репетиторских центров "ИнПро", говорит, что в центрах ребята попадают почти в школьную атмосферу. "Для них составляют специальное расписание. У всех школьников есть личный кабинет. Там они могут увидеть задания, свои оценки и рекомендации преподавателей. Благодаря этому родители могут отслеживать успехи своих детей", — говорит он.

Студенты и преподаватели — на одном рынке

Среди частных репетиторов немало студентов. Учителя не считают их своими конкурентами. Учащиеся вузов работают с младшими школьниками и берут за свои услуги значительно меньше. Большинство из них помогают детям устранить пробелы в школьной программе и домашней работе. Студентка АлтГУ Анастасия работает репетитором по английскому языку.

"Первых учеников нашла в своей бывшей школе, — рассказывает она. — Учителя подсказали, как выстроить занятие. Я купила пару методичек и начала работать. Сначала было сложно правильно распределить время и за час выдать достаточно материала, но постепенно все получилось. Сейчас у меня есть постоянные клиенты, с которыми я занимаюсь три раза в неделю. В месяц я зарабатываю чуть больше 12 тыс. рублей".

Еще одна категория репетиторов — преподаватели вузов. Правда их значительно меньше. Оценочно — около 10% от общего числа. Но их услуги стоят дороже. Однако, по словам некоторых из них, деньги — это не главная причина, по которой они занимаются со школьниками.

"Примерно половина нашего преподавательского состава — эксперты ЕГЭ. Некоторые из них занимаются репетиторством. Для нас это не только возможность подзаработать, но и хороший способ повысить уровень своих знаний. Благодаря таким тренировкам нам проще работать на экзамене", — объясняет Вера Журавлева, доцент кафедры теоретической кибернетики и прикладной математики АлтГУ.

Можно и самим обойтись

Директора школ не считают репетиторство плохим явлением, однако отмечают, что школьники получают за ЕГЭ высокие баллы благодаря работе с учителями, а не с репетиторами.

"Чтобы получить хорошие баллы, ребятам достаточно активной работы на уроках. Выбор репетитора — личное дело каждого. Бывает, что репетиторы не знают элементарных вещей. В нашей школе высокие баллы по ЕГЭ достигаются благодаря профессионализму педагогов", — уверен Геннадий Гаврин, директор лицея № 112.

В школе № 72 Научного городка — один из самых высоких баллов по русскому языку среди выпускников Барнаула. Директор Тамара Тарасова уверена, что частные уроки почти не влияют на уровень знаний школьников.

Тамара Тарасова,

директор школы № 72:

Репетиторство — это нормально. Родители стараются помочь своему ребенку добиться высоких результатов на экзамене. Здесь все зависит именно от них. Учителя могут сами подготовить школьников, но не все в это верят, поэтому прибегают к помощи со стороны. Наша школа, в отличие от других учебных заведений, изолирована — у школьников нет возможности активно заниматься с репетиторами. Выпускники получают высокие баллы на ЕГЭ благодаря плодотворной работе с педагогами.

Вот и в Минобразования РФ агентству "Интерфакс" также сообщили, что "если школьник хорошо учится, то ему не нужен репетитор для того, чтобы сдать ЕГЭ и поступить в вуз".

Какой преподаватель лучше

Частник

Средняя цена занятий — 350 рублей в час

Плюсы:

1. Преподаватель выезжает на дом.

2. Репетитор работает на себя, поэтому его услуги стоят недорого, и с ним можно торговаться.

3. Занятия могут проходить по вечерам и выходным.

Минусы:

1. Некоторым школьникам сложно работать дома — много отвлекающих факторов.

2. Отношения с таким репетитором не оформлены юридически, поэтому он не несет ответственности за результат.

Биржа

Средняя цена занятий — 400 рублей в час

Плюсы:

1. Все преподаватели проходят проверку и имеют опыт работы.

2. Школьник может посмотреть отзывы других учащихся.

3. Если занятия не устроят заказчика, менеджер сайта бесплатно найдет другого преподавателя.

Минусы:

1. Поиск репетитора происходит не очень быстро.

2. Цену выставляет менеджер, поэтому ее нельзя изменить.

3. Услуги стоят больше, чем у частника, потому что репетитор платит процент сайту.

Репетиторский центр

Средняя цена занятий — 450 рублей в час

Плюсы:

1. Все преподаватели проходят проверку и имеют опыт работы.

2. Постоянное расписание занятий.

3. Возможность заниматься в группе с друзьями.

4. Чаще всего первое занятие бесплатно.

5. У всех школьников есть личный кабинет с оценками и рекомендациями репетитора.

Минусы:

1. Услуги стоят больше.

2. Не всем школьникам нравится заниматься в обстановке, похожей на школьную.

Факт

В последние годы появилось много ребят, которые занимаются с репетиторами, чтобы лучше решать задания олимпиад — победы на них дают льготы при поступлении на бюджет.