Как устроен барнаульский рынок репетиторства и кто на нем зарабатывает

В начале учебного года старшеклассники определяются не только с тем, какие ОГЭ или ЕГЭ они будут сдавать, но и многие — с репетиторами, которые их будут на это "натаскивать". К дополнительным услугам педагогов в России прибегает почти половина семей, где есть ученики старших классов, констатирует исследовательский центр superjob.ru. И динамика растет. Сегодня репетиторство стало полноценной частью школьного образования, бизнесом, успешно эксплуатирующим либо требования системы образования, либо ее недостатки.
Обязательное дополнительное
Большую часть этого рынка занимают частные репетиторы. Они не регистрируют свою деятельность и не платят налоги, поэтому оценить объем и емкость этой отрасли невозможно. Львиную долю таких педагогов составляют школьные учителя и студенты, небольшая часть — преподаватели вузов.
Исследование, проведенное "Независимой газетой", показало, что 70% российских учителей неофициально занимаются репетиторством.
По данным опросов, услугами частных педагогов пользуются больше 60% школьников в стране, сообщало издание. Рынок репетиторских услуг в России только по подготовке к сдаче Единого госэкзамена в стране в 2015 году оценивался в 15 млрд рублей.
По словам самих педагогов, спрос на их услуги кратно вырос после введения ЕГЭ. Многие школьники не верят в то, что сдать экзамены на высокие баллы возможно без посторонней помощи.
Сергей Петрович,
репетитор по физике:
Часто ко мне приходят ребята с неплохими знаниями, но неуверенные в себе. В школе некоторые преподаватели вбивают в их головы мысль о том, что без профессиональной помощи они не сдадут ЕГЭ и не поступят в университет. За последний год число школьников, желающих улучшить свои знания, выросло. В прошлом году я занимался с 10 ребятами, а в этом их в два раза больше. Думаю, что всему виной высокая конкуренция и малое число бюджетных мест на гуманитарных факультетах.
Опрос altapress.ru среди выпускников барнаульских школ, которые сдали экзамены на 100 баллов, показал, что почти все они дополнительно занимались с репетитором. У некоторых ребят было несколько педагогов, которые готовили их к ЕГЭ.
Анастасия Дубровина, выпускница лицея № 112, получила 100 баллов по двум предметам — русскому языку и химии. Для того, чтобы отлично сдать экзамен по русскому языку, ей хватило занятий в школе и дополнительных платных курсов. А чтобы получить высший балл по химии, она занималась с репетитором. В месяц на дополнительные занятия у нее уходило более 3 тыс. рублей.
Бизнес на пробелах
Тот факт, что репетиторство стало неотъемлемой частью образования, признают и учителя, и педагоги вузов. Большинство из них не находят в этом проблемы.
Причину популярности репетиторства педагоги видят в несовершенной системе образования, высокой конкуренции при поступлении в вуз, в неуверенности школьников и порой — в некомпетентности педагогов.
Например, Ольга Андрухова, директор центра "Наследники Ползунова", уверена, что многие школьники занимаются с репетиторами из-за проблем в системе общего образования. По ее словам, у большинства ребят по техническим дисциплинам имеются только обрывочные знания.
Ольга Андрухова,
директор центра "Наследники Ползунова":
Школьная программа во многом выстроена неправильно. Большинство предметов не связаны друг с другом. У учеников появляется мозаичность мышления и теряется понимание, что науки формируют целостную картину мира. Отсутствие логики приводит к тому, что ребята не могут применить знания на практике и обращаются за помощью к репетиторам.
Кроме того, говорит она, ученики боятся экзаменов.
"В итоге экзамен на выдачу аттестата зрелости, к сожалению, превращается в тест на состоятельность ребенка после школы. Зачастую умный школьник боится показать плохой результат и дополнительно занимается с репетиторами".
Марина Овчинникова, репетитор по математике, считает, что школьники посещают допзанятия из-за недостаточной компетенции учителей, которые часто ведут уроки непрофессионально. Некоторые из них даже говорят, что для хорошей подготовки нужно нанимать репетитора. "В большинстве школ на уроках математики разбирают простые примеры, а те, что посложнее, задают на дом. Ребенку приходится обращаться за помощью, — приводит она пример. — Кроме того, некоторые учителя говорят прямо: “Школа не предусмотрена готовить вас к ЕГЭ. Нанимайте профессионалов”".
Лариса Головеева, доцент кафедры правоведения и методики преподавания социально-экономических дисциплин АлтГПУ, считает, что репетиторство так популярно из-за проблем в школах. Из-за недостаточного количества часов педагоги не могут хорошо подготовить всех школьников.
Лариса Головеева,
доцент кафедры правоведения и методики преподавания социально-экономических дисциплин АлтГПУ:
В школах идет групповая работа со школьниками. Учителя не могут научить всех. Репетиторство позволяет выстроить индивидуальную траекторию обучения и быстро устранить пробелы в знаниях.
Григорий Пышнограй, декан факультета математики и информационных технологий АлтГУ, рассказал, что все больше школьников посещают допзанятия из-за конкуренции: "ЕГЭ — это своего рода соревнование. Классический университет заинтересован в лучших студентах. Но из-за репетиторства порой сложно выбрать одаренных ребят, потому что часто их результаты ЕГЭ — следствие “натаскивания” репетитором".
Топ-5 предметов, по которым чаще всего занимаются
1. Математика
2. Русский язык
3. Английский язык
4. Физика
5. Обществознание
Борьба за каждого школьника: кто зарабатывает на знаниях
На дополнительные заработки, по словам учителей, их подвигают спрос и низкие зарплаты в школах. Марина Ивановна, учитель истории, говорит, что ей удается выживать только благодаря частным занятиям.
Марина Ивановна,
учитель истории:
Я занимаюсь репетиторством больше 10 лет. В какой-то момент я даже хотела перестать работать в школе, потому что за дополнительные занятия в месяц получала более 20 тыс. рублей, а за нагрузку в школе — около 10 тыс. Но до сих пор работаю в школе, потому что там легко найти учеников, с которыми занимаюсь после занятий. Репетиторство для меня — способ выживания.
Среди школьников популярен поиск педагогов на бирже репетиторов. В этом случае частный преподаватель оплачивает работу менеджера, который подбирает ему ученика.
"Я отправил свою анкету на несколько сайтов. Теперь от учеников нет отбоя. Мне звонит менеджер и спрашивает, готов ли я заниматься со школьником. Если меня устраивают условия, то я плачу сайту, и мне дают контакты ребенка", — объясняет механизм Владимир Сергеевич, репетитор по английскому языку.
Главные конкуренты таких бирж — репетиторские центры. В Барнауле их филиалы расположены по всему городу. Педагоги и здесь признаются, что репетиторство — их основной способ заработка. С частными репетиторами они борются за каждого школьника.
"Я работаю репетитором больше 15 лет. За час занятий можно изучить материал, на который в школе отведено две недели, — рассказывает Марина Овчинникова. — В репетиторском центре я работаю два раза в неделю, но получаю в четыре раза больше, чем в школе".
Андрей Баландин, руководитель сети репетиторских центров "ИнПро", говорит, что в центрах ребята попадают почти в школьную атмосферу. "Для них составляют специальное расписание. У всех школьников есть личный кабинет. Там они могут увидеть задания, свои оценки и рекомендации преподавателей. Благодаря этому родители могут отслеживать успехи своих детей", — говорит он.
Студенты и преподаватели — на одном рынке
Среди частных репетиторов немало студентов. Учителя не считают их своими конкурентами. Учащиеся вузов работают с младшими школьниками и берут за свои услуги значительно меньше. Большинство из них помогают детям устранить пробелы в школьной программе и домашней работе. Студентка АлтГУ Анастасия работает репетитором по английскому языку.
"Первых учеников нашла в своей бывшей школе, — рассказывает она. — Учителя подсказали, как выстроить занятие. Я купила пару методичек и начала работать. Сначала было сложно правильно распределить время и за час выдать достаточно материала, но постепенно все получилось. Сейчас у меня есть постоянные клиенты, с которыми я занимаюсь три раза в неделю. В месяц я зарабатываю чуть больше 12 тыс. рублей".
Еще одна категория репетиторов — преподаватели вузов. Правда их значительно меньше. Оценочно — около 10% от общего числа. Но их услуги стоят дороже. Однако, по словам некоторых из них, деньги — это не главная причина, по которой они занимаются со школьниками.
"Примерно половина нашего преподавательского состава — эксперты ЕГЭ. Некоторые из них занимаются репетиторством. Для нас это не только возможность подзаработать, но и хороший способ повысить уровень своих знаний. Благодаря таким тренировкам нам проще работать на экзамене", — объясняет Вера Журавлева, доцент кафедры теоретической кибернетики и прикладной математики АлтГУ.
Можно и самим обойтись
Директора школ не считают репетиторство плохим явлением, однако отмечают, что школьники получают за ЕГЭ высокие баллы благодаря работе с учителями, а не с репетиторами.
"Чтобы получить хорошие баллы, ребятам достаточно активной работы на уроках. Выбор репетитора — личное дело каждого. Бывает, что репетиторы не знают элементарных вещей. В нашей школе высокие баллы по ЕГЭ достигаются благодаря профессионализму педагогов", — уверен Геннадий Гаврин, директор лицея № 112.
В школе № 72 Научного городка — один из самых высоких баллов по русскому языку среди выпускников Барнаула. Директор Тамара Тарасова уверена, что частные уроки почти не влияют на уровень знаний школьников.
Тамара Тарасова,
директор школы № 72:
Репетиторство — это нормально. Родители стараются помочь своему ребенку добиться высоких результатов на экзамене. Здесь все зависит именно от них. Учителя могут сами подготовить школьников, но не все в это верят, поэтому прибегают к помощи со стороны. Наша школа, в отличие от других учебных заведений, изолирована — у школьников нет возможности активно заниматься с репетиторами. Выпускники получают высокие баллы на ЕГЭ благодаря плодотворной работе с педагогами.
Вот и в Минобразования РФ агентству "Интерфакс" также сообщили, что "если школьник хорошо учится, то ему не нужен репетитор для того, чтобы сдать ЕГЭ и поступить в вуз".
Какой преподаватель лучше
Частник
Средняя цена занятий — 350 рублей в час
Плюсы:
1. Преподаватель выезжает на дом.
2. Репетитор работает на себя, поэтому его услуги стоят недорого, и с ним можно торговаться.
3. Занятия могут проходить по вечерам и выходным.
Минусы:
1. Некоторым школьникам сложно работать дома — много отвлекающих факторов.
2. Отношения с таким репетитором не оформлены юридически, поэтому он не несет ответственности за результат.
Биржа
Средняя цена занятий — 400 рублей в час
Плюсы:
1. Все преподаватели проходят проверку и имеют опыт работы.
2. Школьник может посмотреть отзывы других учащихся.
3. Если занятия не устроят заказчика, менеджер сайта бесплатно найдет другого преподавателя.
Минусы:
1. Поиск репетитора происходит не очень быстро.
2. Цену выставляет менеджер, поэтому ее нельзя изменить.
3. Услуги стоят больше, чем у частника, потому что репетитор платит процент сайту.
Репетиторский центр
Средняя цена занятий — 450 рублей в час
Плюсы:
1. Все преподаватели проходят проверку и имеют опыт работы.
2. Постоянное расписание занятий.
3. Возможность заниматься в группе с друзьями.
4. Чаще всего первое занятие бесплатно.
5. У всех школьников есть личный кабинет с оценками и рекомендациями репетитора.
Минусы:
1. Услуги стоят больше.
2. Не всем школьникам нравится заниматься в обстановке, похожей на школьную.
Факт
В последние годы появилось много ребят, которые занимаются с репетиторами, чтобы лучше решать задания олимпиад — победы на них дают льготы при поступлении на бюджет.
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