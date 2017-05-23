ВАК передумал лишать алтайского экс-депутата Куца учёной степени

Сотрудники "Диссернета" еще в 2013 году уличили депутата в заимствованиях в его диссертации. В ВАКе 7 июля 2016 года прошло заседание экспертного совета по отраслевой и региональной экономике, где рассматривалось обращение "Диссернета" по поводу докторской диссертации алтайского депутата. Представители совета решили сохранить докторскую степень Василия Куца. Однако 15 июля прошло заседание Президиума ВАКа, который отверг решение экспертного совета и рекомендовал Минобрнауки лишить депутата Куца степени доктора наук.

В апреле этого года голосование Президиума ВАК, проходившее летом 2016 года, признано недействительным, так как Куц не был своевременно вызван на заседание. Из-за этого заявление о лишение ученой степени разбиралось уже в присутствии самого экс-депутата. Несмотря на то, что В.И. Куц не смог вспомнить ни своих соавторов, ни отдельных положений своей работы, Президиум ВАК проголосовал за то, чтобы оставить депутата Куца доктором экономических наук.