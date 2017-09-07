Васильева предложила вернуть в школы психологов из-за стрельбы подростка в Ивантеевке

Подросток, который устроил стрельбу в школе Ивантеевки, нуждался в психологической помощи, которую ему вовремя не оказали ни родители, ни школа. Об этом глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила на Восточном экономическом форуме. Эта ситуация с учеником стала поводом задуматься о восстановлении школьных психологов, сообщает ТАСС.
Васильева добавила, что мальчик нуждался в психологической помощи. По ее словам, родители школьника виноваты в произошедшем, потому что должны были следить за ребенком в соцсетях, где он сообщал о своих намерениях.
Сейчас подросток задержан. В отношении него расследуется дело по двум статьям УК РФ — "Хулиганство" и "Покушение на убийство". Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
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