Васильева предложила вернуть в школы психологов из-за стрельбы подростка в Ивантеевке

Васильева добавила, что мальчик нуждался в психологической помощи. По ее словам, родители школьника виноваты в произошедшем, потому что должны были следить за ребенком в соцсетях, где он сообщал о своих намерениях.

Сейчас подросток задержан. В отношении него расследуется дело по двум статьям УК РФ — "Хулиганство" и "Покушение на убийство". Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.