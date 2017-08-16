Какой из вузов Барнаула принял больше всех абитуриентов на бюджетные места

Количество абитуриентов, зачисленных на бюджет в вузы Барнаула (бакалавриат, очная форма обучения):

Приемные кампании в вузах еще идут полным ходом. Продолжается прием документов в магистратуру, аспирантуру, а также на платные места по программам бакалавриата и специалитета.

Как уже писал altapress.ru, в этом году в России из-за т.н. "демографической ямы" из школ выпустилось самое минимальное количество ребят за 12 лет. Однако это не сказалось на прием абитуриентов на бюджетные места в алтайских вузы, которые заполнили все бюджетные места.