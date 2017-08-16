Какой из вузов Барнаула принял больше всех абитуриентов на бюджетные места

Вузы Барнаула подвели итоги по зачислению абитуриентов на бюджет очной формы по программам бакалавриата. Больше всего студентов бесплатно будет учиться в техническом университете — 931 человек . На втором месте классический университет — 890 человек. Тройку лидеров замыкает педагогический университет с 596 студентами.
Количество абитуриентов, зачисленных на бюджет в вузы Барнаула (бакалавриат, очная форма обучения):
Приемные кампании в вузах еще идут полным ходом. Продолжается прием документов в магистратуру, аспирантуру, а также на платные места по программам бакалавриата и специалитета.
Как уже писал altapress.ru, в этом году в России из-за т.н. "демографической ямы" из школ выпустилось самое минимальное количество ребят за 12 лет. Однако это не сказалось на прием абитуриентов на бюджетные места в алтайских вузы, которые заполнили все бюджетные места.
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