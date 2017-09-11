Бюджетники, отличники и иностранцы: основные тренды приемной кампании-2017

Больше половины студентов края в этом году будут учиться бесплатно

Всего было выделено 7459 бюджетных мест. Вузы набирали абитуриентов более чем по 300 направлениям. Секретарь приемной комиссии Алтайского государственного университета (АлтГУ) Иван Назаров привел пример географического факультета, где определено рекордное число бюджетных мест — 350. В других вузах также подтвердили эту тенденцию.

Бюджетные места заполнены на 100%

Согласно данным исследования Центра социального прогнозирования и маркетинга, в России в этом году наблюдается самая глубокая демографическая яма. Число абитуриентов российских вузов за 12 лет сократилось в два раза. Однако на высших учебных заведениях края демографический кризис не отразился, утверждают эксперты: показатели приема в этом году практически не отличаются от прошлогодних.

Более чем в два раза увеличилось число абитуриентов, зачисленных на бюджет благодаря индивидуальным достижениям: медалям, победам на олимпиадах и т. д.

В прошлом году их было 929, в этом — 2038. Больше всего медалистов в Алтайском государственном педагогическом университете (АлтГПУ) — 516 человек.

Ужесточились условия поступления на бюджетные места

Основная причина — увеличение проходного балла на некоторые специальности. Так, если в прошлом году, чтобы поступить в медицинский университет на направление "фармация", нужно было набрать 216 баллов, то в этом — 235.

Юлия Кирякина, ответственный секретарь приемной комиссии Алтайского государственного аграрного университета (АГАУ), рассказала, что в этом году изменения произошли и в их вузе. По приказу Минобра повысили проходные баллы по биологии, математике, физике и обществознанию. В связи с этим многие абитуриенты с невысокими баллами не смогли поступить на выбранные специальности.

Вместе с тем у абитуриентов в целом улучшились показатели ЕГЭ

По словам секретаря приемной комиссии педагогического университета Юлии Корольковой, в этом году в вузе появилось больше абитуриентов с высокими баллами выпускных экзаменов, особенно на гуманитарных направлениях подготовки. Об этом же говорят и в других вузах.

Появилось большое число новых специальностей

В классическом университете это "ландшафтная архитектура", "прикладная информатика" и "прикладная информатика в дизайне". В техническом университете был объявлен набор на направление "техносферная безопасность", а в институте культуры — на направления "искусство и гуманитарные науки", "звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ".

В педагогическом университете появились новые профили обучения на направлении "педагогическое образование": "математика и физика", "технология и дополнительное образование", "начальное образование и дополнительное образование", "история и иностранный язык", "физическая культура и дополнительное образование", "история и география".

"Более 75% школ в крае находится в сельской местности. Часто молодые педагоги не могут набрать достаточное количество часов для необходимой нагрузки и оптимальной зарплаты. Благодаря “двойному” образованию расширяется спектр их профессиональных возможностей", — поясняла этот шаг ректор педуниверситета Ирина Лазаренко.

В вузах края увеличилось число иностранных студентов

В аграрном университете отметили, что в прошлом году в вузе обучались 84 иностранных студента, а в этом — уже 106. В медицинском университете будут учиться 413 иностранцев. В вузах края больше всего гостей из Казахстана, Узбекистана и Монголии.

Специальности, популярные среди победителей олимпиад и медалистов

"Юриспруденция".

"История и право".

"Прикладная информатика".

"Энергетика".

"Журналистика".

Специальности, популярные среди иностранцев

"Биология".

"Прикладная информатика".

"Лечебное дело".

"Физическая культура".

"Туризм".

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