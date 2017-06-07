Закрытие концертного сезона пройдет в Алтайском государственном институте культуры

Этот год был наполнен яркими событиями и показал особую значимость концертной площадки АГИК в культурной жизни г. Барнаула и Алтайского края.

На сцене концертного зала прошло более 300 мероприятий: праздничные, сольные, отчётные и благотворительные концерты, музыкально-литературные спектакли, театральные, хореографические и музыкальные фестивали, конкурсы, шоу-программы, а также научно-практические конференции и бизнес события. Около 70 000 человек посетили мероприятия концертного зала АГИК.

Концертный сезон подарил барнаульцам много приятных впечатлений. Зрителю особо запомнились хореографические спектакли "Праздник русского танца", "Поэзия танго" и "Вечер бальной хореографии". Большой общественный резонанс вызвали пластические спектакли современной хореографии "На 180 градусов" и "Форма света", которые получили широкое признание и восторженные отзывы зрителей.

Любителей музыки привлекли концерты оркестра народных инструментов, академического и народного хора, ансамблей народной и фольклорной песни института культуры. Неоднократно на сцене концертного зала АГИК выступали артисты Русского камерного оркестра г. Барнаула и Барнаульского академического хора им. А.Б. Тарнецкого.

За творческий сезон в концертном зале АГИК прошли масштабные конкурсы и фестивали: международный конкурс исполнителей на струнных щипковых инструментах "Серебряные струны", международный фестиваль-конкурс национальных культур "Палитра дружбы", всероссийский фестиваль-конкурс хореографических коллективов "Образ - чистый жанр", региональный фестиваль актерской и авторской песни "Вера. Надежда. Любовь" им. В.С. Золотухина и др.

В рамках концертно – творческой и общественной деятельности, у концертного зала АГИК, сложилось тесное сотрудничество с региональными и муниципальными органами власти, детско – юношескими центрами, школами искусств, творческими коллективами, общественными и благотворительными организациями города. В день закрытия концертного сезона организаторы выразят благодарность всем друзьям и партнерам концертного зала, вручив памятные подарки.

Концертный сезон Алтайский государственный институт культуры завершит ярким праздником. У зрителей появится уникальная возможность увидеть премьерные номера творческих коллективов института. Новые хореографические номера представят зрителю студенты хореографического факультета: "Молодёжная пляска" (постановка художественного руководителя ансамбля народного танца "Сибирь", доцента, заслуженного работника культуры РФ Геннадия Молявко), "Мужские страдания" (постановка педагога - репетитора Игоря Мусухранова), "Испанский мотив" (постановка доцента Татьяны Кузовниковой). Ансамбль современного танца "Вереск" представит фрагмент пластического спектакля "Форма света" (постановка доцента Ольги Вернигора). Оркестр русских народных инструментов АГИК, следуя русским народным традициям, представит сюиту А.Феденёва "Ах, ты Русь моя" (дирижёр – д.п.н., профессор, заслуженный работник культуры РФ Николай Серёгин).

Так же в концертной программе примут участие: русский народный хор АГИК, ансамбль бального танца "Фокстрот", солисты и ансамбли музыкального факультета, образцовые коллективы города.

Начало концерта 8 июня 2017 г. в 18.00 в концертном зале АГИК по адресу пр. Ленина, 66