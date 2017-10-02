Занятия ментальной арифметикой: мифы и реальность, мнение от "ИнПро"

Ментальная арифметика — это особая, не российская методика счета, которая помогает работать с числами в уме быстрее, чем на калькуляторе. На первых занятиях дети используют специальные счеты — абакус. Спустя время, на втором этапе, начинается визуализация. Ребенок представляет счеты и работает с ними в своей голове.

Андрей Баландин,

руководитель сети репетиторских центров "ИнПро":

Лучший возраст для занятий ментальной арифметикой — с 4 до 16 лет. В этот период у детей формируется мозг и им легче усваивать особенности ментального счета.

У ребенка, который занимается ментальной арифметикой вырабатывается усидчивость и он умеет лучше концентрироваться. Кроме того, во время работы со счетами развивается мелкая моторика. На групповых занятиях ребята активно общаются и знакомятся друг с другом. Когда они приходят в школу, то быстрее привыкают к занятиям и новому коллективу.

Андрей Баландин,

руководитель сети репетиторских центров "ИнПро":

Детям ментальная арифметика нужна прежде всего в качестве факультатива, как специальная развивающая методика. Занятия ментальной арифметикой тренируют память, способствуют лучшему изучению иностранных языков. Кроме того, они развивают образное мышление детей, логику. К примеру, мы часто сталкиваемся с тем, что многие ученики 11 класса плохо знают таблицу умножения. Если бы они владели навыками ментального счета, то у них бы не было сложностей с арифметическими действиями.

Родители должны всегда прислушиваться к желаниям детей. Если мамы и папы видят, что у ребенка есть интерес к математике, то они могут привести его в центр "ИнПро" на бесплатное пробное занятие. Педагог в игровой форме расскажет о ментальной арифметике и, возможно, ребенок захочет узнать больше об этой увлекательной науке.

Андрей Баландин,

руководитель сети репетиторских центров "ИнПро":