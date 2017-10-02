Занятия ментальной арифметикой: мифы и реальность, мнение от "ИнПро"

Некоторые родители скептически относятся к ментальной арифметике и не знают, чем эта наука поможет ребенку. Об особенностях ментальной арифметики и плюсах, которые дают занятия, рассказал Андрей Баландин, руководитель сети репетиторских центров "ИнПро".
Ментальная арифметика — это особая, не российская методика счета, которая помогает работать с числами в уме быстрее, чем на калькуляторе. На первых занятиях дети используют специальные счеты — абакус. Спустя время, на втором этапе, начинается визуализация. Ребенок представляет счеты и работает с ними в своей голове.
Андрей Баландин,
руководитель сети репетиторских центров "ИнПро":
Лучший возраст для занятий ментальной арифметикой — с 4 до 16 лет. В этот период у детей формируется мозг и им легче усваивать особенности ментального счета.
У ребенка, который занимается ментальной арифметикой вырабатывается усидчивость и он умеет лучше концентрироваться. Кроме того, во время работы со счетами развивается мелкая моторика. На групповых занятиях ребята активно общаются и знакомятся друг с другом. Когда они приходят в школу, то быстрее привыкают к занятиям и новому коллективу.
Андрей Баландин,
руководитель сети репетиторских центров "ИнПро":
Детям ментальная арифметика нужна прежде всего в качестве факультатива, как специальная развивающая методика. Занятия ментальной арифметикой тренируют память, способствуют лучшему изучению иностранных языков. Кроме того, они развивают образное мышление детей, логику. К примеру, мы часто сталкиваемся с тем, что многие ученики 11 класса плохо знают таблицу умножения. Если бы они владели навыками ментального счета, то у них бы не было сложностей с арифметическими действиями.
Родители должны всегда прислушиваться к желаниям детей. Если мамы и папы видят, что у ребенка есть интерес к математике, то они могут привести его в центр "ИнПро" на бесплатное пробное занятие. Педагог в игровой форме расскажет о ментальной арифметике и, возможно, ребенок захочет узнать больше об этой увлекательной науке.
Андрей Баландин,
руководитель сети репетиторских центров "ИнПро":
Занятия ментальной арифметикой дают результат очень быстро. Конечно, не стоит ожидать, что ребенок через месяц научится складывать или вычитать трехзначные числа. Однако при правильной нагрузке дети уже через полгода смогут совершать быстрые математические действия с разными числами.
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