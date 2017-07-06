Ректор АлтГУ заявил, что зарплата преподавателей превышает 40 тысяч рублей

Сергей Землюков,

ректор АлтГУ

Сейчас бюджет университета составляет примерно 2 миллиарда рублей. Почти половину этой суммы мы заработали самостоятельно благодаря платному образованию и науке. За счет этого мы держим одну из самых высоких заработных плат в регионе —­ 40 с половиной тысяч рублей. Это почти 200 % от средней зарплаты в Алтайском каре. С каждым годом оплата труда работников АлтГУ растет.

Землюков добавил, что преподаватели могут заработать до 2 миллионов рублей, если будут активно заниматься наукой и публиковать статьи.

Средняя заработная плата в Алтайском крае в первом квартале 2017 года составила 20779 рублей.