Ректор АлтГУ заявил, что зарплата преподавателей превышает 40 тысяч рублей

Ректор АлтГУ Сергей Землюков в ходе пресс-конференции 6 июля заявил журналистам, что средняя заработная плата преподавателей классического университета превышает 40 тысяч рублей.
Сергей Землюков,
ректор АлтГУ
Сейчас бюджет университета составляет примерно 2 миллиарда рублей. Почти половину этой суммы мы заработали самостоятельно благодаря платному образованию и науке. За счет этого мы держим одну из самых высоких заработных плат в регионе — 40 с половиной тысяч рублей. Это почти 200 % от средней зарплаты в Алтайском каре. С каждым годом оплата труда работников АлтГУ растет.
Землюков добавил, что преподаватели могут заработать до 2 миллионов рублей, если будут активно заниматься наукой и публиковать статьи.
Средняя заработная плата в Алтайском крае в первом квартале 2017 года составила 20779 рублей.
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