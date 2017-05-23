Образование

Зарплатный рейтинг вузов Сибири. Сколько хотят получать барнаульские студенты

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Сегодня, 12:38.
Образование

HeadHunter проанализировал резюме выпускников ведущих вузов СФО и проранжировал учебные заведения по уровню зарплат, которые указывают в своих объявлениях студенты. Барнаульские выпускники оказались самыми скромными по своим запросам.

Студенты АлтГТУ.
Студенты АлтГТУ. Фото : Олег Богданов.

Самые нескромные — студенты НГУ, студенты этого университета, в среднем, хотели бы получать 52 тысячи рублей. В тройке лидеров представители еще двух новосибирских вузов — медицинского и технического университетов, которые претендуют на зарплату в 47 и 44 тысячи рублей.

В десятке лидеров по зарплатным запросам выпускников также попали: НИИ ИрГТУ (Иркутск), НИТПУ – (Томск), КрасГМУ и СФУ (Красноярск), СибГИУ (Кузбасс), СибГУТИ и СибСТРИН (Новосибирск).

Самую высокую строчку из вузов Омска занял ОмГТУ (он на 11 месте), выше всего среди вузов Улан-Удэ ВСГУТУ (26 место), самые требовательные выпускники Барнаула учатся в техническом университете (они на 29 месте в рейтинге).

Елана Таращук,
руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири:

Для аналитики мы смотрели всех выпускников, не разделяя их по опыту работы. При этом, понятно, что молодые специалисты называют гораздо скромные суммы, чем опытные профессионалы.

О чем может говорить этот и подобные рейтинги? Прежде всего, о том, какие специалисты выше ценятся на рынке труда сегодня. Да, не секрет, что технические специалисты, врачи, ученые ценятся сегодня высоко. К сожалению, педагоги и аграрии этим пока похвастаться не могут. Хочется верить, что именно "пока".

Рейтинг сибирских вузов по зарплатным ожиданиям выпускников

город

название

ожидаемое вознаграждение

1

Новосибирск

НГУ

52271

2

Новосибирск

НГМУ

47155

3

Новосибирск

НГТУ

44050

4

Иркутск

НИ ИрГТУ

43703

5

Томск

НИТПУ

42943

6

Красноярск

КрасГМУ

41373

7

Красноярск

СФУ

40698

8

Новокузнецк/Кемерово

СибГИУ

39959

9

Новосибирск

СибГУТИ

39922

10

Новосибирск

СибСТРИН

38697

11

Омск

ОмГТУ

38328

12

Иркутск

ИГУ

38141

13

Томск

ТУСУР

38054

14

Томск

ТГАСУ

38006

15

Новосибирск

СИУ РАНХиГС (СибАГС)

37947

16

Иркутск

БГУЭП

37679

17

Новосибирск

СГУПС

37609

18

Красноярск

СибГТУ

37165

19

Омск

ОмГУ

37051

20

Новосибирск

НГУЭУ

36404

21

Новосибирск

НГАУ

36105

22

Новосибирск

СибУПК

36095

23

Новокузнецк/Кемерово

КемГУ

35920

24

Красноярск

СибГАУ

35669

25

Томск

НИИТГУ

35085

26

Улан - Удэ

ВСГУТУ

34927

27

Красноярск

КрасГАУ

34027

28

Иркутск

ИрГУПС

33817

29

Барнаул

АлтГТУ

33786

30

Красноярск

КГПУ им. В.П. Астафьева

33607

31

Новосибирск

НГПУ

33520

32

Омск

ОмГУПС

32993

33

Новокузнецк/Кемерово

КемТИПП

32948

34

Омск

ОГИС

32870

35

Омск

ОмГАУ

32416

36

Томск

ТГПУ

31173

37

Барнаул

АлтГУ

30806

38

Омск

ОмГПУ

30402

39

Улан - Удэ

БЭПИ

29841

40

Барнаул

АГАУ

28871

41

Новокузнецк/Кемерово


КузГТУ

28087

42

Барнаул

АлтГПУ

27337

Исследование проводилось 11-18 мая 2017 года.

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