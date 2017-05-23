Зарплатный рейтинг вузов Сибири. Сколько хотят получать барнаульские студенты

Самые нескромные — студенты НГУ, студенты этого университета, в среднем, хотели бы получать 52 тысячи рублей. В тройке лидеров представители еще двух новосибирских вузов — медицинского и технического университетов, которые претендуют на зарплату в 47 и 44 тысячи рублей.

В десятке лидеров по зарплатным запросам выпускников также попали: НИИ ИрГТУ (Иркутск), НИТПУ – (Томск), КрасГМУ и СФУ (Красноярск), СибГИУ (Кузбасс), СибГУТИ и СибСТРИН (Новосибирск).

Самую высокую строчку из вузов Омска занял ОмГТУ (он на 11 месте), выше всего среди вузов Улан-Удэ ВСГУТУ (26 место), самые требовательные выпускники Барнаула учатся в техническом университете (они на 29 месте в рейтинге).

Елана Таращук,

руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири:

Для аналитики мы смотрели всех выпускников, не разделяя их по опыту работы. При этом, понятно, что молодые специалисты называют гораздо скромные суммы, чем опытные профессионалы. О чем может говорить этот и подобные рейтинги? Прежде всего, о том, какие специалисты выше ценятся на рынке труда сегодня. Да, не секрет, что технические специалисты, врачи, ученые ценятся сегодня высоко. К сожалению, педагоги и аграрии этим пока похвастаться не могут. Хочется верить, что именно "пока".

Рейтинг сибирских вузов по зарплатным ожиданиям выпускников

№ город название ожидаемое вознаграждение 1 Новосибирск НГУ 52271 2 Новосибирск НГМУ 47155 3 Новосибирск НГТУ 44050 4 Иркутск НИ ИрГТУ 43703 5 Томск НИТПУ 42943 6 Красноярск КрасГМУ 41373 7 Красноярск СФУ 40698 8 Новокузнецк/Кемерово СибГИУ 39959 9 Новосибирск СибГУТИ 39922 10 Новосибирск СибСТРИН 38697 11 Омск ОмГТУ 38328 12 Иркутск ИГУ 38141 13 Томск ТУСУР 38054 14 Томск ТГАСУ 38006 15 Новосибирск СИУ РАНХиГС (СибАГС) 37947 16 Иркутск БГУЭП 37679 17 Новосибирск СГУПС 37609 18 Красноярск СибГТУ 37165 19 Омск ОмГУ 37051 20 Новосибирск НГУЭУ 36404 21 Новосибирск НГАУ 36105 22 Новосибирск СибУПК 36095 23 Новокузнецк/Кемерово КемГУ 35920 24 Красноярск СибГАУ 35669 25 Томск НИИТГУ 35085 26 Улан - Удэ ВСГУТУ 34927 27 Красноярск КрасГАУ 34027 28 Иркутск ИрГУПС 33817 29 Барнаул АлтГТУ 33786 30 Красноярск КГПУ им. В.П. Астафьева 33607 31 Новосибирск НГПУ 33520 32 Омск ОмГУПС 32993 33 Новокузнецк/Кемерово КемТИПП 32948 34 Омск ОГИС 32870 35 Омск ОмГАУ 32416 36 Томск ТГПУ 31173 37 Барнаул АлтГУ 30806 38 Омск ОмГПУ 30402 39 Улан - Удэ БЭПИ 29841 40 Барнаул АГАУ 28871 41 Новокузнецк/Кемерово

КузГТУ 28087 42 Барнаул АлтГПУ 27337

Исследование проводилось 11-18 мая 2017 года.