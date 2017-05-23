Зарплатный рейтинг вузов Сибири. Сколько хотят получать барнаульские студенты

HeadHunter проанализировал резюме выпускников ведущих вузов СФО и проранжировал учебные заведения по уровню зарплат, которые указывают в своих объявлениях студенты. Барнаульские выпускники оказались самыми скромными по своим запросам.
Самые нескромные — студенты НГУ, студенты этого университета, в среднем, хотели бы получать 52 тысячи рублей. В тройке лидеров представители еще двух новосибирских вузов — медицинского и технического университетов, которые претендуют на зарплату в 47 и 44 тысячи рублей.
В десятке лидеров по зарплатным запросам выпускников также попали: НИИ ИрГТУ (Иркутск), НИТПУ – (Томск), КрасГМУ и СФУ (Красноярск), СибГИУ (Кузбасс), СибГУТИ и СибСТРИН (Новосибирск).
Самую высокую строчку из вузов Омска занял ОмГТУ (он на 11 месте), выше всего среди вузов Улан-Удэ ВСГУТУ (26 место), самые требовательные выпускники Барнаула учатся в техническом университете (они на 29 месте в рейтинге).
Елана Таращук,
руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири:
Для аналитики мы смотрели всех выпускников, не разделяя их по опыту работы. При этом, понятно, что молодые специалисты называют гораздо скромные суммы, чем опытные профессионалы.
О чем может говорить этот и подобные рейтинги? Прежде всего, о том, какие специалисты выше ценятся на рынке труда сегодня. Да, не секрет, что технические специалисты, врачи, ученые ценятся сегодня высоко. К сожалению, педагоги и аграрии этим пока похвастаться не могут. Хочется верить, что именно "пока".
Рейтинг сибирских вузов по зарплатным ожиданиям выпускников
|
№
|
город
|
название
|
ожидаемое вознаграждение
|
1
|
Новосибирск
|
НГУ
|
52271
|
2
|
Новосибирск
|
НГМУ
|
47155
|
3
|
Новосибирск
|
НГТУ
|
44050
|
4
|
Иркутск
|
НИ ИрГТУ
|
43703
|
5
|
Томск
|
НИТПУ
|
42943
|
6
|
Красноярск
|
КрасГМУ
|
41373
|
7
|
Красноярск
|
СФУ
|
40698
|
8
|
Новокузнецк/Кемерово
|
СибГИУ
|
39959
|
9
|
Новосибирск
|
СибГУТИ
|
39922
|
10
|
Новосибирск
|
СибСТРИН
|
38697
|
11
|
Омск
|
ОмГТУ
|
38328
|
12
|
Иркутск
|
ИГУ
|
38141
|
13
|
Томск
|
ТУСУР
|
38054
|
14
|
Томск
|
ТГАСУ
|
38006
|
15
|
Новосибирск
|
СИУ РАНХиГС (СибАГС)
|
37947
|
16
|
Иркутск
|
БГУЭП
|
37679
|
17
|
Новосибирск
|
СГУПС
|
37609
|
18
|
Красноярск
|
СибГТУ
|
37165
|
19
|
Омск
|
ОмГУ
|
37051
|
20
|
Новосибирск
|
НГУЭУ
|
36404
|
21
|
Новосибирск
|
НГАУ
|
36105
|
22
|
Новосибирск
|
СибУПК
|
36095
|
23
|
Новокузнецк/Кемерово
|
КемГУ
|
35920
|
24
|
Красноярск
|
СибГАУ
|
35669
|
25
|
Томск
|
НИИТГУ
|
35085
|
26
|
Улан - Удэ
|
ВСГУТУ
|
34927
|
27
|
Красноярск
|
КрасГАУ
|
34027
|
28
|
Иркутск
|
ИрГУПС
|
33817
|
29
|
Барнаул
|
АлтГТУ
|
33786
|
30
|
Красноярск
|
КГПУ им. В.П. Астафьева
|
33607
|
31
|
Новосибирск
|
НГПУ
|
33520
|
32
|
Омск
|
ОмГУПС
|
32993
|
33
|
Новокузнецк/Кемерово
|
КемТИПП
|
32948
|
34
|
Омск
|
ОГИС
|
32870
|
35
|
Омск
|
ОмГАУ
|
32416
|
36
|
Томск
|
ТГПУ
|
31173
|
37
|
Барнаул
|
АлтГУ
|
30806
|
38
|
Омск
|
ОмГПУ
|
30402
|
39
|
Улан - Удэ
|
БЭПИ
|
29841
|
40
|
Барнаул
|
АГАУ
|
28871
|
41
|
Новокузнецк/Кемерово
|
|
28087
|
42
|
Барнаул
|
АлтГПУ
|
27337
Исследование проводилось 11-18 мая 2017 года.
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