"Жилищная инициатива" делает витражное остекление жильцам своего нового микрорайона

Проектируя дома, "Жилищная инициатива" стремится сделать их максимально современными и оригинальными. Очередное доказательство – это использование витражного остекления балконов и лоджий. План дома предусматривает панорамное оформление окон, начиная с 7 этажа, но по желанию заказчика это можно сделать и на более низких этажах.

Витражное остекление в последнее время стало настоящим дизайнерским трендом. Максимум света, функциональность, внешняя и внутренняя эстетичность – вот что обретут жители "Димитровсих горок". Например, свою лоджию вы можете превратить в настоящий зимний сад или местечко для релакса.

Благодаря витражам в комнатах будет много естественного света, что не только выгодно с экономической точки зрения, но и полезно. Благоприятное влияние такого освещения на зрение и общий психологический комфорт не раз доказано ведущими учеными.

Обладателям квартир с витражным остеклением гарантирован неповторимый панорамный вид. Нагорный парк, Новый мост, площадь Сахарова, где каждый праздник запускают салюты, а также вид на историческую часть города предстанут перед жителями "Димитровских горок" во всей красе!

Напомним, что первая очередь микрорайона "Димитровские горки" строительной компании "Жилищная инициатива" — это современный трехподъездный кирпичный дом с подземным двухуровневым паркингом. Дом расположен по адресу Димитрова, 130. В шаговой доступности развитая инфраструктура – школы, детские сады, ВУЗы, магазины, деловые центры. Удобная транспортная доступность позволит быстро добраться в любую точку города.

Приобрести квартиру в микрорайоне "Димитровские горки" легко и просто. Для клиентов "Жилищной инициативы" действует ряд предложений для удобной покупки: ипотека, военная ипотека, материнский капитал в качестве первоначального взноса.

Все подробности можно узнать в офисе продаж или по телефону 8 (3852) 505-313. Проектная декларация размещена на сайте barnaul-gi.ru. Банки-партнеры: ПАО "Сбербанк", ВТБ24 (ПАО), ОАО "Газпромбанк" и других. Присоединяйтесь к нам в наших группах в социальных сетях: "ВКонтакте", "Одноклассники", "Фейсбуке"

Источник: kapitalist.tv