Недвижимость

"Жилищная инициатива" делает витражное остекление жильцам своего нового микрорайона

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Сегодня, 09:00.
Новости компаний

Уникальный тренд – витражное остекление — будет доступен жителям микрорайона "Димитровские горки"!

Vикрорайон "Димитровские горки".
Vикрорайон "Димитровские горки". Фото : архив kapitalist.tv.

Проектируя дома, "Жилищная инициатива" стремится сделать их максимально современными и оригинальными. Очередное доказательство – это использование витражного остекления балконов и лоджий. План дома предусматривает панорамное оформление окон, начиная с 7 этажа, но по желанию заказчика это можно сделать и на более низких этажах.

Vикрорайон "Димитровские горки".
Vикрорайон "Димитровские горки".

Витражное остекление в последнее время стало настоящим дизайнерским трендом. Максимум света, функциональность, внешняя и внутренняя эстетичность – вот что обретут жители "Димитровсих горок". Например, свою лоджию вы можете превратить в настоящий зимний сад или местечко для релакса.

Vикрорайон "Димитровские горки".
Vикрорайон "Димитровские горки".

Благодаря витражам в комнатах будет много естественного света, что не только выгодно с экономической точки зрения, но и полезно. Благоприятное влияние такого освещения на зрение и общий психологический комфорт не раз доказано ведущими учеными.

Обладателям квартир с витражным остеклением гарантирован неповторимый панорамный вид. Нагорный парк, Новый мост, площадь Сахарова, где каждый праздник запускают салюты, а также вид на историческую часть города предстанут перед жителями "Димитровских горок" во всей красе!

Vикрорайон "Димитровские горки".
Vикрорайон "Димитровские горки".

Напомним, что первая очередь микрорайона "Димитровские горки" строительной компании "Жилищная инициатива" — это современный трехподъездный кирпичный дом с подземным двухуровневым паркингом. Дом расположен по адресу Димитрова, 130. В шаговой доступности развитая инфраструктура – школы, детские сады, ВУЗы, магазины, деловые центры. Удобная транспортная доступность позволит быстро добраться в любую точку города.

Приобрести квартиру в микрорайоне "Димитровские горки" легко и просто. Для клиентов "Жилищной инициативы" действует ряд предложений для удобной покупки: ипотека, военная ипотека, материнский капитал в качестве первоначального взноса.

Все подробности можно узнать в офисе продаж или по телефону 8 (3852) 505-313. Проектная декларация размещена на сайте barnaul-gi.ru. Банки-партнеры: ПАО "Сбербанк", ВТБ24 (ПАО), ОАО "Газпромбанк" и других. Присоединяйтесь к нам в наших группах в социальных сетях: "ВКонтакте", "Одноклассники", "Фейсбуке" 

Источник: kapitalist.tv

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