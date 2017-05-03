"Алгоритм" объявил в честь Дня победы акцию

Ксения Белоусова,

директор ИСК "Алгоритм":

Ксения Белоусова. День победы 9 мая – великий праздник. Это символ сильной страны, которая выстояла против мирового агрессора. Наши деды подарили нам мир ценой невероятных усилий! Мы поздравляем вас, уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла! Мы безмерно благодарны за ваш великий подвиг! Мы поздравляем и вас, уважаемые барнаульцы и гости краевой столицы с тем, что каждое утро встречает нас мирным небом над городом и страной. Примите самые теплые, самые искренние пожелания доброго здоровья, счастья и благополучия. В майские дни инвестиционно-строительная компания "Алгоритм" не может остаться в стороне от этого значимого события. В честь Дня победы мы объявили акцию, в рамках которой можно будет приобрести квартиры по очень выгодным цена. Это символично – стать в такие дни владельцем собственного жилья в новом квартале "Балтийская крепость"!

Акция действует на квартиры в 16-этажном доме по адресу: проезд Северный Власихинский, 102. В период с 1 по 31 мая здесь можно будет приобрести:

студии площадью 25,5 кв. м за 950 тысяч рублей;

однокомнатные квартиры площадью 35,1 кв. м за 1,2 млн рулей;

двухкомнатные квартиры площадью 55,9 кв. м за 1,68 млн рублей.

9 мая ИСК "Алгоритм" приглашает горожан и гостей краевой столицы отпраздновать День победы вместе! В этот день праздник состоится на двух площадках Барнаула. В первой половине дня вас ждут на площади Сахарова. Здесь мероприятия пройдут с 12.00 до 14.00 у фонтана Театра драмы имени Шукшина (ул. Молодежная, 15). А вечером торжество состоится в поселке Южный. У дома культуры на улице Чайковского, 21 гостей ждут с 19.00 до 20.00.

Организатор акции: ООО "ИСК "Алгоритм". Срок действия акции: с 1 по 31 мая 2017 г. Подробная информация об акции, а также проектные декларации на сайте alg22.ru