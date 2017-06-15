"Алгоритм" представил фирменного персонажа – Апельсинового Мишку

Апельсиновый Мишка. Иллюстрация : архив ООО "ИСК "Алгоритм".

Почему Мишка, спросите вы? Как известно, медведи в естественной природе являются одними из самых хороших строителей! Каждый год они тщательно выбирают место для зимовки, чтобы комфортно проспать всю зиму несмотря на любые морозы. Апельсиновый Мишка символизирует высокое качество и безопасность наших домов! Ну и конечно в домах ИСК "Алгоритм" вы тоже можете не бояться сибирских морозов – технология строительства позволяет сохранять тепло и комфорт в квартире!

Несмотря на то, что Апельсиновый Мишка будет представлять нашу компанию на общественных мероприятиях и праздниках, он в первую очередь – Строитель! Именно поэтому на нем всегда строительная каска и комбинезон, ведь он всегда приходит со строительного объекта.

Апельсиновая окраска нашего персонажа тоже была выбрана не случайно. С чем у вас ассоциируется апельсин? У нас, в первую очередь, с праздником! С ощущением радости и веселья. Именно это ощущение мы и хотели передать окружающим! Апельсиновый Мишка всегда улыбчив и приветлив – он рад любому гостю! И это не случайно. ИСК "Алгоритм" всегда рада приветствовать своих клиентов (действующих и потенциальных) в своем офисе: мы дадим самую полную и исчерпывающую информацию о наших объектах, поможем выбрать квартиру и подобрать подходящий к вашей ситуации ипотечный продукт!

Если вы увидите Апельсинового Мишку – значит здесь непременно проходит какое-то мероприятие от компании "Алгоритм". Мы постоянно поддерживаем различные социальные проекты, регулярно участвуем в общегородских мероприятиях и сами проводим праздники! А значит, здесь всегда царит веселая и яркая, "апельсиновая" атмосфера праздника! Смело подходите к Апельсиновому Мишке – знакомьтесь, фотографируйтесь и получайте приятные сюрпризы. Ждем ваших фотографий с хэштегом #АпельсиновыйМишка.