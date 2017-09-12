Апартаменты предлагают сделать новым видом жилья

Где обсуждались новые предложения в законопроект об апартаментах, которые подготовил Фонд "Институт экономики города" и представил на рассмотрение минстрою. В первую очередь должна быть решена проблема с регистрацией в апартаментах. Пока приказом минстроя разрешена только временная регистрация, в законе же планируется закрепить постоянную. В целом, “Апартаменты предлагается сделать новым видом жилья и закрепить их правовой статус в законодательстве. Владельцам таких метров дадут возможность постоянной регистрации и получения социальных услуг, но пользоваться льготами и платить меньше за "коммуналку" они не смогут”. “Налог на имущество при этом разработчики поправок предложили снизить. Ставку предлагается установить ниже, чем для офисных помещений в нежилых зданиях, но выше, чем для квартир”.

Напомним, что в городе Барнауле уже строится первый апарт - комплекс “СКАЙ-М”

Дом располагается на тихой и уютной улице, а всего в нескольких сотнях метров - один из самых лучших развлекательно-деловых центров города Барнаула.

Развитая инфраструктура!

В районе есть все, что необходимо для комфортного проживания! В шаговой доступности ТРЦ Европа а это полный набор развлекательной и деловой инфраструктуры, рестораны, кинотеатр, детский городок. В 5-ти минутах расположен ТРЦ "Праздничный". В 3-х минутах находится лучший в городе фитнес-клуб "Магис-спорт", где, помимо огромного тренажерного зала, расположен большой бассейн. В соседнем здании находится фитнес-клуб "Аврора". В 10-ти минутах - стадион, где можно полноценно заниматься спортом. В шаговой доступности несколько детских садов и школ, расположенных в новейших зданиях, и являющихся одними и лучших в городе.

Высокие технологии и экономия!

Что касается самого здания, дом строится по новейшим энергосберегающим технологиям 21 века. Монолитный каркас прослужит верой и правдой более 150 лет. Технология "мокрого многослойного фасада" CERESIT позволит сберегать до 30% тепловой энергии. Такие типы фасадов сегодня используют только при строительстве элитных домов. Так же в комплексе будут установлены солнечные батарей для освещения общественных мест.

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