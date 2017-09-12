Апартаменты предлагают сделать новым видом жилья

06 сентября 2017 года в Российской газете вышла статья под заголовком “Метр, да не тот”.
Где обсуждались новые предложения в законопроект об апартаментах, которые подготовил Фонд "Институт экономики города" и представил на рассмотрение минстрою. В первую очередь должна быть решена проблема с регистрацией в апартаментах. Пока приказом минстроя разрешена только временная регистрация, в законе же планируется закрепить постоянную. В целом, “Апартаменты предлагается сделать новым видом жилья и закрепить их правовой статус в законодательстве. Владельцам таких метров дадут возможность постоянной регистрации и получения социальных услуг, но пользоваться льготами и платить меньше за "коммуналку" они не смогут”. “Налог на имущество при этом разработчики поправок предложили снизить. Ставку предлагается установить ниже, чем для офисных помещений в нежилых зданиях, но выше, чем для квартир”.
Напомним, что в городе Барнауле уже строится первый апарт - комплекс “СКАЙ-М”
Дом располагается на тихой и уютной улице, а всего в нескольких сотнях метров - один из самых лучших развлекательно-деловых центров города Барнаула.
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