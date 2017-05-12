Барнаульские торговые центры "Лето" и "Европа" переманивают арендаторов друг у друга

ТЦ "Лето" и "Европа" перешли на новый этап соседства. Их арендаторы поняли, что поток покупателей скорее разделился, чем прирос, поэтому стараются приспособиться к новым условиям. В начале года торговый центр "Лето" Евгения Ракшина, соучредителя компании "Мария-Ра", расстался с "Новэксом", но приобрел взамен ДНС. Ранее эти магазины работали только в "Европе".
В "Новэксе" altapress.ru пояснили, что когда торговую точку открывали в "Лето", ожидали, что за счет его якорных арендаторов смогут привлечь новых покупателей и сохранить трафик в магазине ТРЦ "Европа". Однако этого не случилось, поэтому "Новэкс" покинул "Лето".
В свою очередь из "Европы" съехал ДНС. Он займет в "Лете" 500 квадратных метров. Чтобы разместить его, пришлось перенести магазин "Мария-Ра". "Размер торгового зала сохранится, а также прежней останется категория магазина — первая. Она предполагает большой ассортимент продукции и выпечку", — пояснили altapress.ru в отделе аренды торгового центра "Лето".
Напомним, что "Лето" — торговый центр районного масштаба. Его площадь 20 тыс. кв.м. Молл открылся летом прошлого года. Его якорным арендатором стал "Макдоналдс". Ожидалось, что он привлечет в центр достаточный трафик покупателей.
Соседняя "Европа" работает уже больше десяти лет. В этом году она начала меняться. Торговые площади покинул продуктовый магазин "Холидей". На его месте летом должен открыться "Экомаркет" — рынок нового, премиального формата. Кроме того, "Новэкс" готовится представить на площадке свой новый формат "Макси". В магазине обновят оборудование, выделят зону эко-косметики и бытовой химии, расширят ассортимент.
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