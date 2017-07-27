Барнаульский застройщик судится с двойником, который выиграл тендер по проекту "ЕР"

Компания Андрея Комякова зарегистрирована в 2005 году. Кроме нее в Барнауле работают две "Строительных перспективы", свидетельствует база ФНС. Одну из них арбитражный суд уже обязал выбрать другое название.

О втором двойнике застройщик узнал недавно из официальной информации о торгах. На них определили подрядчика по благоустройству дворов в рамках проекта "Комфортная городская среда", который реализует партия "Единая Россия".

Андрей Комяков,

владелец и учредитель ООО "ПСК "Строительная перспектива":

Нам поступают звонки от управляющих компаний и ТСЖ Барнаула с вопросами о порядке и сроках исполнения работ в рамках проекта "Комфортная городская среда". Люди высказывают претензии, что начало работ в их дворах затягивается. Я обеспокоен возможными репутационными рисками для ООО ПСК "Строительная перспектива" в случае срыва или недобросовестного исполнения контракта "нашим двойником".

Торги прошли 30 июня. На аукцион со стартовой ценой заказа 160 млн рублей заявились три компании. В их числе была "Строительная перспектива", зарегистрированная в 2014 году Романом Арыковым. 19 июля на барнаульском форуме по реализации проекта Алексей Сидоренко, ее коммерческий директор, сообщил: в благоустройстве дворов примут участие более 60 человек и 20 единиц техники. Участники форума усомнились, что такого количества людей и техники хватит для реализации проекта. Однако Сидоренко заявил, что рабочие бригады справятся и закончат благоустройство до 1 октября.

Комяков подчеркнул, что "ПСК "Строительная перспектива" не имеет отношения к победителю конкурса на проведение работ по программе "Комфортная городская среда" и считает незаконной регистрацию фирмы со сходным названием и перечнем видов деятельности незаконным. Поэтому компания подготовила иск в арбитражный суд Алтайского края с требованием о прекращении использования фирменного наименования, сходного со своим.