Недвижимость

Барнаульский застройщик судится с двойником, который выиграл тендер по проекту "ЕР"

348
Вчера, 19:55.
Недвижимость

Руководство "ПСК "Строительная перспектива" вынуждено обращаться в суда с заявлениями на компании с аналогичным названием, которые пользуются наработанными преференциями застройщика и его именем. Одну из них уже обязали переименоваться, на вторую подготовлен иск, рассказал altapress.ru владелец и учредитель"ПСК "Строительная перспектива" Андрей Комяков.

Благоустройство двора.
Благоустройство двора. Фото : Михаил Хаустов.

Компания Андрея Комякова зарегистрирована в 2005 году. Кроме нее в Барнауле работают две "Строительных перспективы", свидетельствует база ФНС. Одну из них арбитражный суд уже обязал выбрать другое название.

О втором двойнике застройщик узнал недавно из официальной информации о торгах. На них определили подрядчика по благоустройству дворов в рамках проекта "Комфортная городская среда", который реализует партия "Единая Россия".

Андрей Комяков,
владелец и учредитель ООО "ПСК "Строительная перспектива":

Нам поступают звонки от управляющих компаний и ТСЖ Барнаула с вопросами о порядке и сроках исполнения работ в рамках проекта "Комфортная городская среда". Люди высказывают претензии, что начало работ в их дворах затягивается. Я обеспокоен возможными репутационными рисками для ООО ПСК "Строительная перспектива" в случае срыва или недобросовестного исполнения контракта "нашим двойником".

Торги прошли 30 июня. На аукцион со стартовой ценой заказа 160 млн рублей заявились три компании. В их числе была "Строительная перспектива", зарегистрированная в 2014 году Романом Арыковым. 19 июля на барнаульском форуме по реализации проекта Алексей Сидоренко, ее коммерческий директор, сообщил: в благоустройстве дворов примут участие более 60 человек и 20 единиц техники. Участники форума усомнились, что такого количества людей и техники хватит для реализации проекта. Однако Сидоренко заявил, что рабочие бригады справятся и закончат благоустройство до 1 октября.

Комяков подчеркнул, что "ПСК "Строительная перспектива" не имеет отношения к победителю конкурса на проведение работ по программе "Комфортная городская среда" и считает незаконной регистрацию фирмы со сходным названием и перечнем видов деятельности незаконным. Поэтому компания подготовила иск в арбитражный суд Алтайского края с требованием о прекращении использования фирменного наименования, сходного со своим.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
Партизанская, 149 Партизанская, 149
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
Малахит Малахит