Недвижимость

Беспроцентная рассрочка в жилом комплексе "Большая Медведица"

119
Сегодня, 09:26.
Реклама

Современная квартира в комфортабельном жилом комплексе стала еще доступнее благодаря беспроцентной рассрочке.

Жилой комплекс "Большая Медведица".
Жилой комплекс "Большая Медведица". Фото : архив kapitalist.tv.

Строительная компания "Адалин-Строй" и офис недвижимости МИЭЛЬ "В Барнауле" предлагают барнаульцам переехать в новую квартиру в центре города, оплатив только ее половину! При покупке жилья до конца 2017 года оформляется рассрочка со ставкой 0%. Вы сразу получаете ключи от квартиры и можете, например, начать делать ремонт, завозить мебель, реализовывать старую недвижимость или оформлять ипотеку.

Жилой комплекс "Большая Медведица".
Жилой комплекс "Большая Медведица".

Новоселы "Большой Медведицы" получают всю необходимую для городского человека инфраструктуру: транспортную доступность, близость культурных, образовательных и медицинских учреждений, в 5 минутах от жилого комплекса – разнообразные магазины и торговые центры.

Жилой комплекс "Большая Медведица".
Жилой комплекс "Большая Медведица".

В "Большой Медведице" реализован ряд уникальных дизайнерских решений. Квартиры классических и европланировок удовлетворят Вас своей функциональностью. Квартиры-студии идеально подойдут для тех, кто не боится экспериментировать, а квартиры классических планировок заинтересуют семьи, в которых ценят личное пространство.

Жилой комплекс "Большая Медведица".
Жилой комплекс "Большая Медведица".

Витражное остекление лоджий – тоже одно из интересных решений, которое набирает популярность с каждым днем. Обладатели квартир ежедневно смогут наслаждаться неповторимой панорамой на исторический центр города. Причем лоджии в "Большой Медведице" уже утеплены, так что любоваться видом вы сможете в любую погоду.

Неоспоримый плюс жилого комплекса – подземный паркинг. Автомобиль не только будет защищен от непогоды, но и не будет никому мешать. Это позволит использовать придомовую территорию для дополнительного благоустройства.

Жилой комплекс "Большая Медведица".
Жилой комплекс "Большая Медведица".

Напомним, что до конца лета действуют выгодные цены на любые квартиры — от 41 тысячи рублей за квадратный метр.

Клиентам "Большой Медведицы" предлагаются разнообразные способы покупки — рассрочка, ипотека, военная ипотека. Жилой комплекс аккредитован в ведущих банках края: ПАО Сбербанк, ВТБ24 (ПАО), ОАО "Газпромбанк" и других.

Подробнее о новом предложении и жилом комплексе "Большая Медведица" можно узнать по телефону 533-233 или на сайте gk-bm.ru. Мы в социальных сетях: "ВКонтакте", "Одноклассники", "Фейсбук".

Рассрочка предоставляется в рамках договора долевого участия между участником долевого строительства и застройщиком ООО "Адалин-Строй". Информация о ценах действительна на момент публикации. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте gk-bm.ru

Источник: kapitalist.tv

На правах рекламы

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
Партизанская, 149 Партизанская, 149
Полковник Полковник