Беспроцентная рассрочка в жилом комплексе "Большая Медведица"

Строительная компания "Адалин-Строй" и офис недвижимости МИЭЛЬ "В Барнауле" предлагают барнаульцам переехать в новую квартиру в центре города, оплатив только ее половину! При покупке жилья до конца 2017 года оформляется рассрочка со ставкой 0%. Вы сразу получаете ключи от квартиры и можете, например, начать делать ремонт, завозить мебель, реализовывать старую недвижимость или оформлять ипотеку.

Новоселы "Большой Медведицы" получают всю необходимую для городского человека инфраструктуру: транспортную доступность, близость культурных, образовательных и медицинских учреждений, в 5 минутах от жилого комплекса – разнообразные магазины и торговые центры.

В "Большой Медведице" реализован ряд уникальных дизайнерских решений. Квартиры классических и европланировок удовлетворят Вас своей функциональностью. Квартиры-студии идеально подойдут для тех, кто не боится экспериментировать, а квартиры классических планировок заинтересуют семьи, в которых ценят личное пространство.

Витражное остекление лоджий – тоже одно из интересных решений, которое набирает популярность с каждым днем. Обладатели квартир ежедневно смогут наслаждаться неповторимой панорамой на исторический центр города. Причем лоджии в "Большой Медведице" уже утеплены, так что любоваться видом вы сможете в любую погоду.

Неоспоримый плюс жилого комплекса – подземный паркинг. Автомобиль не только будет защищен от непогоды, но и не будет никому мешать. Это позволит использовать придомовую территорию для дополнительного благоустройства.

Напомним, что до конца лета действуют выгодные цены на любые квартиры — от 41 тысячи рублей за квадратный метр.

Клиентам "Большой Медведицы" предлагаются разнообразные способы покупки — рассрочка, ипотека, военная ипотека. Жилой комплекс аккредитован в ведущих банках края: ПАО Сбербанк, ВТБ24 (ПАО), ОАО "Газпромбанк" и других.

Подробнее о новом предложении и жилом комплексе "Большая Медведица" можно узнать по телефону 533-233 или на сайте gk-bm.ru. Мы в социальных сетях: "ВКонтакте", "Одноклассники", "Фейсбук".

Рассрочка предоставляется в рамках договора долевого участия между участником долевого строительства и застройщиком ООО "Адалин-Строй". Информация о ценах действительна на момент публикации. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте gk-bm.ru

Источник: kapitalist.tv