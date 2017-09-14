Бийчан хотели переселить из аварийного жилья в квартиры-коридоры шириной 1,75 метра

В Бийске по программе переселения из ветхого и аварийного жилья строят 20 многоэтажек. Часть контрактов на сумму 650 млн рублей забрал местный застройщик "Материалстройсервис". Согласно программе, он должен построить дома, квартиры в которых выкупит администрация.

О проблеме узких комнат СМИ сообщили бийчане, которым предлагают въехать в квартиры дома на улице Советской, 189/5. Жилье на деле оказалось квартирами из нескольких коридоров. В комнатах невозможно поставить мебель, свидетельствует видео, которое выложили несостоявшиеся новоселы.

На жалобу Минстройтранс сообщил, что квартиры не соответствуют действующим нормам и бийчане вправе отказаться от них и требовать от администрации Бийска замены, пишет "Банкфакс". В мэрии Бийска altapress.ru пояснили, что пытаются найти компромиссные решения и договориться с переселенцами.

Павел Сидоренко,

начальник пресс-центра администрации Бийска:

По условиям программы переселения из ветхого и аварийного жилья, застройщик обязан предоставить гражданину квартиру, аналогичную по площади той, что он имел. Кроме того, граждане требуют, чтобы им предоставили такой же набор комнат. Но жилье в аварийных домах очень маленькое по площади. Была даже квартир площадью 12 кв.м. Построить аналогичные в типовом многоэтажном доме невозможно. В данном случае администрация идет на то, чтобы купить гражданину большее по площади жилье.

Сидоренко подтвердил, что в доме на Советской, 189/5 действительно есть проблемы с планировками. Но они произошли как раз из-за того, что застройщик старался выполнить условия программы. "Сейчас мы пытаемся решить ситуацию. С некоторыми гражданами удалось договориться. Люди соглашаются на перепланировку", - пояснили в пресс-службе.

Ситуацию осложняет норма закона, которая не позволяет гражданам проживать в аварийном жилье, если им предлагают квартиру для переселения. Однако она не однозначна так как Минстротранс зафиксировал, что жилье не соответствует нормам. Администрация Бийска придется искать нестандартные решения.

Переселение граждан из аварийного жилья в Бийске уже натыкалось на скандал. В 2011 году на улице Спекова построили три дома для переселенцы. Почти сразу после новоселья в помещениях начали проваливаться полы, отслаиваться облицовочная плитка, промерзать стены, протекать кровля, из-за нарушений в системе вентиляции в квартирах появились грибок и плесень. Летом 2013 года дома отремонтировали на сумму 34,6 млн руб, затем в январе-феврале 2015 г.

Справка

В 2016 году Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил Алтайскому краю 850 млн. рублей на переселение людей из аварийного жилья. Эти деньги предназначались для приобретение новых квартир 4 158 человек из 1,5 тыс. жилых помещений в Бийске. Планировалось, что они справят новоселье до 1 сентября 2017 года.