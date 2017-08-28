Недвижимость

ЖК "Большая Медведица" подготовил для своих клиентов эксклюзивные дизайн-проекты квартир

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Сегодня, 09:05.
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Продумать детали интерьера своего нового дома стало проще – специально для своих клиентов "Большая Медведица" подготовила дизайн-проекты квартир!

Дизайн-проект.
Дизайн-проект. Фото : архив kapitalist.tv.

Дом – это не только крепость, но и зона уюта, спокойствия и красоты. Зачастую трудно мысленно представить то, какой будет квартира на конечном этапе строительства, поэтому специалисты "Большой Медведицы"  разработали  дизайн-проекты.

Дизайн-проект.
Дизайн-проект.

С их помощью клиент может представить не только планировку будущей квартиры, но и ее оформление. Дизайн-проект демонстрирует необычные решения, выгодные способы зонирования и другие дизайнерские хитрости.

Обладатели однокомнатных квартир увидят, как можно максимально функционально использовать пространство, грамотно расположить мебель с учетом планировочных решений дома. Для тех, чей выбор остановился на двухкомнатных квартирах-студиях, будет интересно узнать, как удачнее всего совместить кухню и общую комнату. Обладатели трехкомнатных с помощью дизайн-проектов смогут совершенно по-разному и со вкусом обустроить две спальные зоны. Не обошли вниманием дизайнеры и ванные комнаты.

Дизайн-проект.
Дизайн-проект.

Таким образом, фотореалистичная качественная панорама позволит максимально четко представить будущее оформление новой квартиры в ЖК "Большая Медведица".

Напомним, что "Большая Медведица" — это жилой комплекс в деловом центре Барнаула. Три дома уже заселены. Сейчас идет активное строительство четвертого жилого здания по адресу Пролетарская, 150. Его сдадут в эксплуатацию в четвертом квартале 2017 года.

Дизайн-проект.
Дизайн-проект.

Кстати, до конца сентября на покупку квартиры в ЖК "Большая Медведица" действует специальная цена — от 39 тысяч рублей за квадратный метр! Приобрести новое жилье можно также с помощью беспроцентной рассрочки до конца года.*

Клиентам "Большой Медведицы" предлагаются разнообразные способы покупки — ипотека, военная ипотека. Жилой комплекс аккредитован в ведущих банках края: ПАО Сбербанк, ВТБ24 (ПАО), ОАО "Газпромбанк" и других.

Подробнее о новом предложении и жилом комплексе узнавайте по телефону 533-233 или на сайте ЖК "Большая Медведица" — gk-bm.ru. Мы в социальных сетях: "ВКонтакте", "Одноклассники", "Фейсбук".

*Акция действительна до 31 декабря 2017 года. **Рассрочка предоставляется в рамках договора долевого участия между участником долевого строительства и застройщиком ООО "Адалин-Строй". С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте gk-bm.ru

Источник: kapitalist.tv

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