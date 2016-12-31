Большой праздник, аналогов которому еще не было, организовал ИСК "Союз" в квартале "Времена года"

Инвестиционно-строительная компания "СОЮЗ" провела большой новогодний праздник 25 декабря 2016 года для своих жильцов в квартале "Времена года".
Застройщик украсил территорию своей игровой площадки, нарядил елку и провели первое праздничное мероприятие, где была чайная зона, фото зона с хаски, сцена для вручения подарков, файер шоу и большой праздничный салют.
Как рассказали представители ИСК "СОЮЗ" это первый дворовый праздник в Барнауле, который проходил в несколько этапов и имел большой охват в социальных сетях. А самым главным подарком явился IPHONE SE, который был вручен победителю согласно конкурсу на лучшую новогоднюю игрушку, которые кстати жильцы квартала делали своими руками.
На праздник пришел и главный сказочный гость — Дед Мороз. Ребята рассказывали ему стихи, водили хоровод вокруг елки, пели новогодние песни и играли в подвижные игры.
Подарков в мешке Деда Мороза хватило для всех. В дальнейшем планируется сделать подобные общедворовые мероприятия традицией, и отмечать не только Новый год, но и другие праздники.
Уникальное видео в "Инстаграм"
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