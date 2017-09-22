Чем угрожают Барнаулу заброшенные стройки

Недострой у главного офиса налоговой в Барнауле. Фото : altapress.ru. Недострой у главного офиса налоговой в Барнауле. Фото : altapress.ru. Недострой у главного офиса налоговой в Барнауле. Фото : altapress.ru. Недострой у главного офиса налоговой в Барнауле. Фото : altapress.ru. Недострой на Кутузова. Фото : altapress.ru. Недострой на Кутузова. Фото : altapress.ru. Недострой на Кутузова. Фото : altapress.ru. Недострой на Кутузова. Фото : altapress.ru. Недострой на Ленина. Фото : altapress.ru.

Первый недострой — вторая очередь здания для налоговой службы на Пролетарской (рядом с основным зданием УФНС). Стройка здесь заморожена с конца "нулевых" годов, но до сих пор объект не законсервирован должным образом. Сразу в нескольких местах можно беспрепятственно проникнуть на территорию.

Охраняющая объект женщина рассказала altapress.ru, что ей периодически приходится выгонять пробравшихся на стройку детей, чтобы они не покалечились. Также, по ее словам, на объекте периодически появляются представители "СтройГАЗа", но работ здесь никаких не ведут.

Следующая заброшенная стройка — на ул. Кутузова,16б — иллюстрирует другую проблему. Это блок-секция жилого дома, строительство которой остановили много лет назад при возведении третьего этажа. Здание не успели завести под крышу, и дождевая вода разрушает кирпич на верхней части кладки. Это может привести к тому, что часть стройматериалов рано или поздно упадет на голову прохожим.

Третий объект — недостроенная высотка на проспекте Ленина,122б. Ее начала возводить компания "Сетра" в 2007 году, но уже через год во время финансового кризиса вынуждена была свернуть работы, когда здание было готово лишь на 18%. Активисты ОНФ отметили, что здание охраняется должным образом, посторонних на территорию не пускают, но бетонный остов портит внешний вид главного проспекта Барнаула.

22 сентября активисты ОНФ посетили все три объекта. В местах, где есть свободный доступ к стройплощадкам, они натянули предупреждающие об опасности ленты, а также наклеили стикеры.

Общественники сообщили о проблеме главе администрации Барнаула Сергею Дугину и руководителю Госинспекции Алтайского края Александру Степанову. В письмах чиновникам активисты просят взять недострои на контроль и обязать собственников объектов законсервировать их должным образом.

Сергей Войтюк,

руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае:

Мониторинг опасных недостроев ОНФ проводит по всей стране. По его итогам эксперты на федеральном уровне определят, как сделать так, чтобы подобные объекты не представляли угрозы для жизни и здоровья граждан. Одно из предложений — проработать механизм обременения муниципалитетов. Согласно ему, консервацию предполагается вести за бюджетные деньги. Но я с этой идеей не согласен. Понятно, что именно муниципалитет дает разрешение на строительство, но случаются всякие форс-мажоры. И перекладывать эту ношу на и без того скромные местные бюджеты, на мой взгляд, не совсем правильно. Возможно, это имеет смысл, только если недостроенный объект перейдет в муниципальную собственность. Но нужно понимать: а нужен ли он ему?

Пока решаются эти вопросы, первостепенная задача властей — предотвратить свободный доступ на заброшенные стройплощадки, подчеркнул Сергей Войтюк.