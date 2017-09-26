Чиновники решили сдать за миллион рублей участок в центре Барнаула под парковку

Предпринимателям предлагают взять в аренду на пять лет несколько участков под парковки. За 133 тыс. рублей в год отдают 0,15 га на Энергетиков, 29. Это промзона, где размещается КЖБИ-100 и ряд других промышленных и коммерческих предприятий.

Временную автостоянку можно разместить на ул. Крупской, 105б – во дворе студенческих общежитий. Годовой размер арендной платы составляет почти миллион рублей. Еще одну временную парковку на 0,04 га предполагают устроить по адресу пр. Ленина, 108 (жилой дом с отделением Сбербанка на первом этаже). В данном случае указано, что организовать можно не более 50 машиномест. Ежегодна арендная плата – около 200 тыс. рублей.

На других участках, которые будут разыгрывать 24 октября, можно построить спортивные площадки. На Гоголя, 131а, в центре частного сектора, в аренду на пять лет отдают 0,03 га под спортивную площадку для инвалидов. Ежегодная плата 191 тыс. рублей. Спортом смогут заниматься и жители Власихи. На ул. Зеленой, 25 на аукцион выставлено 0,03 га за 17 тыс. ежегодной арендной платы.

В числе лотов на обозначенную дату есть особенный. Это участок в поселке Кирова, который предназначен для водоема. Он расположен напротив многоэтажной застройки на Кутузова, 33б. Под искусственный водоем можно использовать 0,01 га земли, если ежегодно платить в казну 13 тыс. рублей.