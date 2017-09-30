Что делать, если протекает крыша, а УК "не чешется"?

Нина из Новоалтайска спрашивает: "После дождей у нас начала течь крыша. УК вообще не чешется — говорят, нет денег на ремонт и всё. А мы исправно платим коммунальные, должников в доме почти нет. Как остановить это безобразие и заставить УК залатать крышу?"
В Роспотребнадзоре по Алтайскому краю ответили:
Если вы исправно платите коммунальные платежи, то вы априори имеете полное право потребовать от УК проведения своевременного ремонта кровли.
После обнаружения следов течи необходимо произвести осмотр и составить акт, в котором должен быть зафиксирован факт протечки, причина протечки и перечень повреждённого имущества. Акт должен быть составлен и подписан уполномоченным представителем управляющей компании не позднее 12 часов с момента обращения потребителя в аварийно-диспетчерскую службу. Если сторона, ответственная за причинение вреда, вызванного протечкой крыши, будет уклоняться от проведения осмотра и составления акта, то эти действия можно совершить без неё, пригласив соседей и технического специалиста. Для оценки причинённого ущерба можно воспользоваться услугами независимого оценщика в соответствии с законом "Об оценочной деятельности в РФ".
Акт является основанием для принятия собственниками помещений или ответственными лицами решения о соответствии или несоответствии проверяемого общего имущества требованиям законодательства по обеспечению безопасности граждан, а также о мерах, необходимых для устранения выявленных повреждений.
Стоимость восстановительных работ должен возместить причинитель вреда. Жилец, понёсший убытки, имеет право в соответствии со ст. 29 "Закона о защите прав потребителей" потребовать от исполнителя безвозмездного устранения недостатков выполненных работ (оказанных услуг), возмещения понесённых расходов по устранению недостатков выполненной работы своими силами или третьими лицами, а также компенсации морального вреда (ст. 15 Закона) в полном объёме.
После проведения ремонта кровли необходимо подать претензию об устранении следов течи. В случае отказа в добровольном возмещении причинённого вреда необходимо воспользоваться правом на судебную защиту. Наряду с ущербом пострадавшее лицо может взыскать с виновного и судебные расходы. При судебном разбирательстве специалисты Управления готовы дать заключение по делу в пределах своей компетенции.
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