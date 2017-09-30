Недвижимость

Что делать, если протекает крыша, а УК "не чешется"?

Сегодня, 17:48.
Недвижимость

Нина из Новоалтайска спрашивает: "После дождей у нас начала течь крыша. УК вообще не чешется — говорят, нет денег на ремонт и всё. А мы исправно платим коммунальные, должников в доме почти нет. Как остановить это безобразие и заставить УК залатать крышу?"

В Роспотребнадзоре по Алтайскому краю ответили:

Если вы исправно платите коммунальные платежи, то вы априори имеете полное право потребовать от УК проведения своевременного ремонта кровли.

После обнаружения следов течи необходимо произвести осмотр и составить акт, в котором должен быть зафиксирован факт протечки, причина протечки и перечень повреждённого имущества. Акт должен быть составлен и подписан уполномоченным представителем управляющей компании не позднее 12 часов с момента обращения потребителя в аварийно-диспетчерскую службу. Если сторона, ответственная за причинение вреда, вызванного протечкой крыши, будет уклоняться от проведения осмотра и составления акта, то эти действия можно совершить без неё, пригласив соседей и технического специалиста. Для оценки причинённого ущерба можно воспользоваться услугами независимого оценщика в соответствии с законом "Об оценочной деятельности в РФ".

Акт является основанием для принятия собственниками помещений или ответственными лицами решения о соответствии или несоответствии проверяемого общего имущества требованиям законодательства по обеспечению безопасности граждан, а также о мерах, необходимых для устранения выявленных повреждений.

Стоимость восстановительных работ должен возместить причинитель вреда. Жилец, понёсший убытки, имеет право в соответствии со ст. 29 "Закона о защите прав потребителей" потребовать от исполнителя безвозмездного устранения недостатков выполненных работ (оказанных услуг), возмещения понесённых расходов по устранению недостатков выполненной работы своими силами или третьими лицами, а также компенсации морального вреда (ст. 15 Закона) в полном объёме.

После проведения ремонта кровли необходимо подать претензию об устранении следов течи. В случае отказа в добровольном возмещении причинённого вреда необходимо воспользоваться правом на судебную защиту. Наряду с ущербом пострадавшее лицо может взыскать с виновного и судебные расходы. При судебном разбирательстве специалисты Управления готовы дать заключение по делу в пределах своей компетенции.

Чтобы получить ответ на свой вопрос на страницах газеты "Маркер-Экспресс" или на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
Партизанская, 149 Партизанская, 149
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
ЖК "Покровский" ЖК "Покровский"