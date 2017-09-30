Что делать, если протекает крыша, а УК "не чешется"?

Если вы исправно платите коммунальные платежи, то вы априори имеете полное право потребовать от УК проведения своевременного ремонта кровли.

После обнаружения следов течи необходимо произвести осмотр и составить акт, в котором должен быть зафиксирован факт протечки, причина протечки и перечень повреждённого имущества. Акт должен быть составлен и подписан уполномоченным представителем управляющей компании не позднее 12 часов с момента обращения потребителя в аварийно-диспетчерскую службу. Если сторона, ответственная за причинение вреда, вызванного протечкой крыши, будет уклоняться от проведения осмотра и составления акта, то эти действия можно совершить без неё, пригласив соседей и технического специалиста. Для оценки причинённого ущерба можно воспользоваться услугами независимого оценщика в соответствии с законом "Об оценочной деятельности в РФ".

Акт является основанием для принятия собственниками помещений или ответственными лицами решения о соответствии или несоответствии проверяемого общего имущества требованиям законодательства по обеспечению безопасности граждан, а также о мерах, необходимых для устранения выявленных повреждений.

Стоимость восстановительных работ должен возместить причинитель вреда. Жилец, понёсший убытки, имеет право в соответствии со ст. 29 "Закона о защите прав потребителей" потребовать от исполнителя безвозмездного устранения недостатков выполненных работ (оказанных услуг), возмещения понесённых расходов по устранению недостатков выполненной работы своими силами или третьими лицами, а также компенсации морального вреда (ст. 15 Закона) в полном объёме.

После проведения ремонта кровли необходимо подать претензию об устранении следов течи. В случае отказа в добровольном возмещении причинённого вреда необходимо воспользоваться правом на судебную защиту. Наряду с ущербом пострадавшее лицо может взыскать с виновного и судебные расходы. При судебном разбирательстве специалисты Управления готовы дать заключение по делу в пределах своей компетенции.