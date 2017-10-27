Все "за" и "против": что думают барнаульцы о строительстве ТЦ на территории "Спички"

Дмитрий Рогач:

Хочется обратиться к создателям петиции: вы дальше своего носа не видите что ли, или это уже просто программа "понастроили торговых центров, лучше бы заводы строили". Вот я не пойму, вам нравится смотреть на разрушенные гниющие стены? И хотите на эти развалины еще лет 20 смотреть? Давайте не будем ничего сносить и будем жить в деревянных домах дореволюционных! Никто же из вас, наверное, в таких не живет? Да, памятник архитектуры это хорошо, но никто не будет его восстанавливать, нужно посмотреть правде в глаза. Денег нет, да и вбухивать космические суммы в неокупающийся проект адекватный ситименеджер или предприниматель не будет. Пусть строят что хотят! Будут новые рабочие места, будут новые налоговые поступления в бюджет, больше предложений-ниже цена, больше площадей,-ниже аренда в среднем по городу, да и просто ухоженная территория.

Арсений Санаров:

Да, лучше помойку оставить. А то чё это удумали там что-то строить. Был там на закрытых территориях. Ничего от первоначального "комплекса" не осталось. Просто кучи зловонного мусора, который попадает в Барнаулку.

Сергей Енотов:

За историей нашего города нужно следить и ухаживать так, чтобы она хранилась столетиями. А это — развалины нашего города, и уж лучше пусть хоть что-то там сделают, нежели это рухнет на кого-нибудь. Когда здание стоит годами ненужное ни владельцам ,ни администрации, сторонние люди даже и не вспоминают о архитектуре города. Как только осветят в СМИ, что кто-то начал что-то делать, начинается клавиатурный бой домашних архитекторов и дизайнеров.

Евгения Панина:

Я, конечно, понимаю — история и все такое, но эта территория уже лет 20 наверно пустует, заброшена. И завод никто никогда не восстановит. Это не выгодно никому. Пора быть реалистами. Он никому не нужен, кроме группы энтузиастов. А так хоть будет ТЦ, газончики, новый асфальт. Я лично за строительство чего угодно.

Алексей Александрович:

Сейчас "Галактику" открыли, и весь центр там сейчас отоваривается. Это большой плюс, так как поток автомобилей в магазины на Власихинскую уменьшился в разы, и пробок там, естественно, меньше будет. Построят "Ленту", и некоторые вообще в ту сторону дорогу забудут ,так что от постройки "Ленты" только одни плюсы будут всем.

Алексей Дубровин:

Сколько барнаульцев были на этом заводе? Да большинству исключительно пофиг на историю. Посмотрите на заполняемость музеев, кроме музейной ночи. И посмотрите на заполняемость ТЦ. Если там будет соседствовать "Лента" с историческим комплексом — только плюсы. Вся гора, Алтайка и все поселки с правого берега Оби будут ездить туда, а не в "Пионер" или в две старые "Ленты", создавая пробки. Вместо серого забора на въезде в город появятся новые объекты. Рабочие места в нашей ситуации тоже весьма важны. Ну или альтернатива. Так и будем наблюдать забор и свалку мусора, пока эти здания сами не развалятся.

Андрей Калеев:

Когда строили сереброплавильный завод, ни у кого не спрашивали разрешения — построили там где удобно бизнесменам того времени. Сейчас на смену приходят новые бизнесмены и только их хотят назвать негодяями почему-то. С практической точки зрения развалины никому не интересны, кроме археологов, открытие которых ограничится максимум парой килограммов поделок из серебра сомнительного качества. Для примера, мне наплевать как лечили зубы 400 лет назад и я против финансирования таких сомнительных открытий, вместо этого можно пустить эти средства на развитие современной стоматологии, что будет в сотни раз разумнее. Стоматология просто пример. Я скажу чем все это может обернуться — развитием туркластера. Вместо того, чтобы создавать рабочие места и осваивать производство, правительство АК будет впуливать деньги в туризм, на котором будут паразитировать продажники. Я такого будущего не хочу, уж лучше не иметь ценностей совсем и строить ТЦ, чем назвать своей ценностью исторический атавизм.

Алексей Бояркин:

Пока весь этот бесполезный хлам будут беречь, никакого прогресса ни городе, ни в стране не будет. Посмотрите на современные зарубежные города: Сингапур, Чикаго и др. Видите там старые заброшенные заводы в центре города? Как город будет смотреться лучше: с отвратительно выглядящим бесполезным серым зданием или симпатичным ТЦ? Где будет больше польза и больше рабочих мест? Не подумайте, я не сторонник ТЦ, но и раскидываться полезной площадью в центре города тоже не стоит. Хотите памятник заводу? Пусть сделают что-то красиво и компактное! Чтобы с этим было не стыдно сфотографироваться туристам и местным жителям.

Евгений Черкесс:

Вот кому нужны эти развалины? Кто будет ходить на этот "завод", от которого осталась одна коробка? А в "Ленту" будут ходить все! Даешь "Ленту"!