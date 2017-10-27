Все "за" и "против": что думают барнаульцы о строительстве ТЦ на территории "Спички"

Последние несколько месяцев одна из самых обсуждаемых тем в Барнауле — возможное строительство ТЦ на территории бывшего Сереброплавильного завода. Особенно жаркими дискуссии по этому поводу стали после информации о том, что новые собственники хотят расширить коммерческую зону и появления петиции против этого. Редакция altapress.ru изучила комментарии в петиции, в социальных сетях и на площадках местных СМИ, чтобы узнать, как горожане относятся к такому коммерческому строительству на территории "Спички".
Мнения ПРОТИВ
Алексей Савоськин:
Наш город не богат историческими постройками. После пожара 1917 года нам остаётся довольствоваться лишь частью старого города. Любое вмешательство в подобные районы нужно проводить с осторожностью, а снос такого здания и вовсе можно приравнять к культурно-историческому преступлению. Барнаул и так с каждым годом теряет старинные здания. Хотелось бы, чтобы мои дети в будущем могли наглядно видеть откуда пошла история нашего города. Завод же является прямым выражением этого историзма.
Иван Серов:
Это история. Это культура. В течение своей жизни и благодаря своей деятельности мы то и дело творим историю и создаем культурный пласт. Очень важный момент оценить и перенять опыт ушедших поколений. Данный объект является возможно наиценнейшим памятником архитектуры для Барнаула, ибо он есть ядро города. Мне вообще стыдно, что предприниматели родного мне города пользуются ситуацией, описывающей поведение горожан во благо личных интересов. Это авантюризм, одобренный законом.
Мария Неверова:
Спичка — это отдушина для меня и моих друзей, знакомых. Это место — спасение, прибежище творчеству. Не будьте корыстными глупцами и невеждами, остановитесь со своими тц, не лишайте людей кислорода!
Александра Нуждина:
О каком туристическом кластере мы можем говорить, если на наших глазах губят одно из немногих исторических свидетельств нашего с вами города. А уж тем более, если вы называете туристический кластер "Барнаул-горнозаводской город", это ли не абсурд? Город задыхается в торговых центрах! Ну зачем? Что мы передадим своим потомкам? Такими темпами, через несколько лет, от исторической части Барнаула останется, по-видимому, одно название. Позаботьтесь, пожалуйста, об истории города. Не нужен нам очередной ТЦ, нам нужны небезразличные к судьбе города инвесторы, готовые сохранять и возрождать историю
Татьяна Березуцкая:
Отношение современного поколения к историческим памятникам города очень многое говорит о самом поколении. Неправильно воспитывать общество потребителями, где лишаясь культурного наследия мы обретем еще одно место, не имеющее никакой ценности, кроме материальной. С таким подходом через десятки лет может не остаться ничего, кроме памяти, торговых центров и людей, не знающих своей истории.
Иван Самусев:
Подписал петицию и вот почему. Именно с этого завода начался наш город. Это его сердце. Сереброплавильный завод — уникальный памятник русской промышленной архитектуры XVIII-XIX веков. Убеждён, что его территория должна быть парком с историческими памятниками, музеями, культурными пространствами. Завод — это наше наследство, которое должно служить городу, его жителям и гостям.
Виктор Ревякин:
Посмотрите на герб нашего города. На нём нет торгового центра, но есть плавильная печь! Жаль истории и имиджа некогда Сибирских Афин! Думать надо, в особенности депутатам городской думы.
Михаил Егошин:
Очень хотелось бы, чтобы получилось прекрасное, замечательное место: как Новая Голландия в Питере или парк Зарядье для москвичей. Буду надеяться, что пригласят однажды нас или кого-то из наших коллег по ревитализации для места, которое изменит город, вместо очередной коробки торгового центра и АЗС.
Александр Гора:
Круто было бы сделать не мёртвый музей с экспонатами, а действующее рудоплавильное предприятие по технологии тех времён. В плане туризма — очень интересно. Возможно, на этом можно будет получить гораздо большую прибыль, чем на очередном убыточном ТЦ, которых пруд пруди и которые никому не нужны, кроме самих владельцев.
Инга Болдырева:
Это не разрушенные гниющие стены, это ИСТОРИЯ! Это памятник архитектуры, причём уникальный. Причём не просто памятник, а КОМПЛЕКС памятников. А превращать сердце города в очередной ТЦ — это кощунство. И какие рабочие места? Продавцов-консультантов? Это, конечно, решит проблему трудоустройства в городе, все же хотят быть техничками и продавцами. (сарказм)
Коммерция нужна территории, но не в виде очередной коробки.
Владислав Кузнецов:
Многие памятники находятся в плачевном состоянии, вспомните Нагорный парк в недалеком прошлом. Банально нужна реставрация, но явно не ещё один магазин, к истории своего города нужно относится с уважением. А помойку из него между тем сделало даже не время, а люди.
Дмитрий Шмарёв:
Вы ничего не понимаете. Администрация решила использовать избыток торговых площадей как фишку нашего города. Теперь посетителям туркластера будут показывать еще одну "Ленту" со словами: "Барнаул занимает первое место в стране по торговым площадям на душу населения. Нигде в России вы больше такого не увидите. Даже в исторической части города, на территории бывшего сереброплавильного завода — расположен гипермаркет Лента". Многоходовочка!
Мнения ЗА
Дмитрий Рогач:
Хочется обратиться к создателям петиции: вы дальше своего носа не видите что ли, или это уже просто программа "понастроили торговых центров, лучше бы заводы строили". Вот я не пойму, вам нравится смотреть на разрушенные гниющие стены? И хотите на эти развалины еще лет 20 смотреть? Давайте не будем ничего сносить и будем жить в деревянных домах дореволюционных! Никто же из вас, наверное, в таких не живет? Да, памятник архитектуры это хорошо, но никто не будет его восстанавливать, нужно посмотреть правде в глаза. Денег нет, да и вбухивать космические суммы в неокупающийся проект адекватный ситименеджер или предприниматель не будет. Пусть строят что хотят! Будут новые рабочие места, будут новые налоговые поступления в бюджет, больше предложений-ниже цена, больше площадей,-ниже аренда в среднем по городу, да и просто ухоженная территория.
Арсений Санаров:
Да, лучше помойку оставить. А то чё это удумали там что-то строить. Был там на закрытых территориях. Ничего от первоначального "комплекса" не осталось. Просто кучи зловонного мусора, который попадает в Барнаулку.
Сергей Енотов:
За историей нашего города нужно следить и ухаживать так, чтобы она хранилась столетиями. А это — развалины нашего города, и уж лучше пусть хоть что-то там сделают, нежели это рухнет на кого-нибудь. Когда здание стоит годами ненужное ни владельцам ,ни администрации, сторонние люди даже и не вспоминают о архитектуре города. Как только осветят в СМИ, что кто-то начал что-то делать, начинается клавиатурный бой домашних архитекторов и дизайнеров.
Евгения Панина:
Я, конечно, понимаю — история и все такое, но эта территория уже лет 20 наверно пустует, заброшена. И завод никто никогда не восстановит. Это не выгодно никому. Пора быть реалистами. Он никому не нужен, кроме группы энтузиастов. А так хоть будет ТЦ, газончики, новый асфальт. Я лично за строительство чего угодно.
Алексей Александрович:
Сейчас "Галактику" открыли, и весь центр там сейчас отоваривается. Это большой плюс, так как поток автомобилей в магазины на Власихинскую уменьшился в разы, и пробок там, естественно, меньше будет. Построят "Ленту", и некоторые вообще в ту сторону дорогу забудут ,так что от постройки "Ленты" только одни плюсы будут всем.
Алексей Дубровин:
Сколько барнаульцев были на этом заводе? Да большинству исключительно пофиг на историю. Посмотрите на заполняемость музеев, кроме музейной ночи. И посмотрите на заполняемость ТЦ. Если там будет соседствовать "Лента" с историческим комплексом — только плюсы. Вся гора, Алтайка и все поселки с правого берега Оби будут ездить туда, а не в "Пионер" или в две старые "Ленты", создавая пробки. Вместо серого забора на въезде в город появятся новые объекты. Рабочие места в нашей ситуации тоже весьма важны. Ну или альтернатива. Так и будем наблюдать забор и свалку мусора, пока эти здания сами не развалятся.
Андрей Калеев:
Когда строили сереброплавильный завод, ни у кого не спрашивали разрешения — построили там где удобно бизнесменам того времени. Сейчас на смену приходят новые бизнесмены и только их хотят назвать негодяями почему-то. С практической точки зрения развалины никому не интересны, кроме археологов, открытие которых ограничится максимум парой килограммов поделок из серебра сомнительного качества. Для примера, мне наплевать как лечили зубы 400 лет назад и я против финансирования таких сомнительных открытий, вместо этого можно пустить эти средства на развитие современной стоматологии, что будет в сотни раз разумнее. Стоматология просто пример. Я скажу чем все это может обернуться — развитием туркластера. Вместо того, чтобы создавать рабочие места и осваивать производство, правительство АК будет впуливать деньги в туризм, на котором будут паразитировать продажники. Я такого будущего не хочу, уж лучше не иметь ценностей совсем и строить ТЦ, чем назвать своей ценностью исторический атавизм.
Алексей Бояркин:
Пока весь этот бесполезный хлам будут беречь, никакого прогресса ни городе, ни в стране не будет. Посмотрите на современные зарубежные города: Сингапур, Чикаго и др. Видите там старые заброшенные заводы в центре города? Как город будет смотреться лучше: с отвратительно выглядящим бесполезным серым зданием или симпатичным ТЦ? Где будет больше польза и больше рабочих мест? Не подумайте, я не сторонник ТЦ, но и раскидываться полезной площадью в центре города тоже не стоит. Хотите памятник заводу? Пусть сделают что-то красиво и компактное! Чтобы с этим было не стыдно сфотографироваться туристам и местным жителям.
Евгений Черкесс:
Вот кому нужны эти развалины? Кто будет ходить на этот "завод", от которого осталась одна коробка? А в "Ленту" будут ходить все! Даешь "Ленту"!
Сергей Загайнов:
А где собирают подписи, чтобы там построили ТЦ?
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