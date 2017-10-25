Что общего между резонансом вокруг сноса Речного, застройки "спички" и нового генплана Барнаула

Юлия Абрамкина, редактор раздела "Недвижимость".

Вторая произошла в 2016 году. Мэрия более двух лет работала над проектом генплана развития Барнаула. Пришло время "открывать карты" перед горожанами. Это сделали по старой доброй схеме: "на задворки" официального сайта выложили мудреный проект с тяжеловесными файлами. Вы будете смеяться, но мне звонили чиновники из параллельных ведомств, чтобы я им скинула ссылку на документ — сами не могли найти.

Третья история разворачивается сейчас. Дорогой городу бывший барнаульский сереброплавильный завод обрел новых хозяев. По условиям договора купли-продажи они должны восстановить его, а по закону рынка — найти источник дохода. Им может стать торговый центр: его, судя по проекту зон охраны памятников архитектуры, планируют вдоль улицы Мамонтова — на съезде с Нового моста.

Все эти истории объединяет высокая капиталоемкость. В 2013 году "Западно-Сибирское речное пароходство" продавало 1,8 га территории Речного вокзала за 171 млн рублей, а позже застройщик запрашивал за него 290 млн. За 162,3 млн рублей продали сереброплавильный завод. По сравнению с этими цифрами стоимость генплана невысока, но ценность его колоссальная. Без актуального документа, по правилам которого можно будет работать хотя бы лет десять, строителям крайне сложно.

А еще эти проекты единит отсутствие публичности. Возможно, когда-то такой подход и работал.

Какие были у горожан возможности узнать о намерениях крупного застройщика? Конечно, они могли запрашивать информацию у профильных ведомств. Но, во-первых, мало кто заморачивался. А во-вторых, об оперативности речи не шло. Сейчас ситуация изменилась коренным образом.

Все перечисленные истории оставили следы в сети. У них накапливалась фактура, появлялись источники, владеющие актуальными данными. Их в своих политических или бизнес-целях использовали те, кто умеет работать с информацией: подавали ее под нужным углом или собирали митинги. Конечно, особо говорливых можно и попросить прикусить язык. Но запретить "жить" теме невозможно.

В негативном общественном резонансе часто винят СМИ. Мол, суют нос, куда не надо, перевирают факты и вообще вредят городу. Например, мешают инвестору восстановить памятник культуры. Но при этом — ни одного публичного заявления собственников. Не было даже попытки донести до горожан: этот проект не может выжить и тем более окупиться лишь за счет дохода от музеев и экскурсий. Он в руках коммерческой структуры, которая, заметьте, за свои деньги на своей земле собирается восстановить историческую территорию для горожан. Зарабатывать же она собирается на ТЦ, который хочет построить с соблюдением закона. Но нет. А ведь именно такая информация могла бы представить ситуацию объективно. И СМИ не выглядели бы врагами инвестиций.