Дольщики ЖК "Демидов Парк" вышли на пикет в Новоалтайске и Барнауле

На акцию пришел генеральный директор компании-застройщика ООО "Аспект" Владимир Шрамко. Он рассказал, строительство дома продолжается, сейчас на стройке работают два каменщика и два электрика.

Но дольщики уверены, что в масштабах недостроя на 750 квартир "работа четырех человек абсолютно бессмысленна". Владельцы квартир пообещали через месяц устроить еще один пикет, а к Новому году — голодовку, если строительство не продолжится.

"Демидов Парк" на 765 квартир начали строить в конце 2013 года. Строительство и приостановилось в мае 2016 года из-за дефицита денег на достройку объекта.

После жалоб дольщиков, в ситуацию вмешались краевые и городские власти. Застройщик пообещал, что объекты сдадут к Новому году, но этого не произошло. Очередь сдачи сдвинулась на конец 2017-го года.

Для достройки объекта компании необходимо около 250 млн рублей.