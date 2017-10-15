Дольщики ЖК "Демидов Парк" вышли на пикет в Новоалтайске и Барнауле

14 октября дольщики жилого комплекса "Демидов Парк" провели пикет возле недостроя в Новоалтайске и на площади Свободы в Барнауле. Об этом сообщает Политсиб.ру со ссылкой на официальную группу дольщиков дома ВКонтакте.
На акцию пришел генеральный директор компании-застройщика ООО "Аспект" Владимир Шрамко. Он рассказал, строительство дома продолжается, сейчас на стройке работают два каменщика и два электрика.
Но дольщики уверены, что в масштабах недостроя на 750 квартир "работа четырех человек абсолютно бессмысленна". Владельцы квартир пообещали через месяц устроить еще один пикет, а к Новому году — голодовку, если строительство не продолжится.
"Демидов Парк" на 765 квартир начали строить в конце 2013 года. Строительство и приостановилось в мае 2016 года из-за дефицита денег на достройку объекта.
После жалоб дольщиков, в ситуацию вмешались краевые и городские власти. Застройщик пообещал, что объекты сдадут к Новому году, но этого не произошло. Очередь сдачи сдвинулась на конец 2017-го года.
Для достройки объекта компании необходимо около 250 млн рублей.
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