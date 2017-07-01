Эксперты назвали европейскую страну с самыми низкими ценами на жилье

Самое дешевое жилье в Европе можно приобрести в Греции, пишет Росбалт. Исследование провело агентство недвижимости RE/MAX Europe.
Квартиру площадью 100 квадратных метров в этой стране в прошлом году можно было купить в среднем за 92 тысячи евро, а частный дом — за 67 тысяч. С 2015 года стоимость квадратного метра в крупных греческих городах упала на 20 евро.
Самая дорогая недвижимость зафиксирована в Люксембурге (он отобрал первенство у княжества Монако): 100-метровые апартаменты обойдутся в 797 тысяч евро. На втором месте – Швейцария: 754 тысячи евро за 100 метров.
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